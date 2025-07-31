台中大坑山區土石流沖毁4民宅 75名身障生緊急停課

台中豪大雨，土石流衝進大坑天星社區民宅。（曾朝榮議員提供）

2025/07/31 13:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受到西南氣流影響，台中徹夜雷雨，至今仍雨勢不斷，造成北屯大坑山區土石流衝進民宅，多處道路因土石坍方當成交通中斷，也有住戶受困山區，有洗腎病人無法下山，情況緊急。

大坑東山路二段天星社區在今天凌晨大雨，議員曾朝榮指出，土石流衝進4處民宅內，並有2戶被波及，幸好無人傷亡，大坑包括橫坑巷、清水巷、濁水巷、光西巷等多處道路中斷，有洗腎患者因交通中斷，無法下山，大坑這次災情比颱風來還嚴重，是近年災情最嚴重的一次，憂心大雨再下，恐釀更嚴重災情。

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位於橫坑巷的十方啟能中心也因大雨土流壓壞校舍的車棚，門前道路土石崩落，滿目瘡痍，交通中斷，今天中心緊急停課一天，學校收有75名身心障礙的大小學員，為了讓孩子能正常上課、復健，在市府搶修團隊有限下，只好自力救濟，先委請協力廠商清理。

民政里宁園巷也有民宅遭土石流淹入，2戶人家10個人由公所協助安置，民政里長黃明華指出，美國學校附近的宁園巷，以及北坑巷、橫坑巷等道路因土石坍方，交通中斷，清晨通報，但中午仍未看到市府搶修團入住，山上住民無法下山。

大坑里內除民宅被土石流侵入，附近光西巷等道路也有路基淘空。

曾朝榮說，市府在大坑承包搶修的承包商僅一包，這次災情嚴重，要求應調用民間機具入山盡速搶修、搶通道路。

北屯區長陳宗祈指出，目前市府搶修人員已進山區，已搶通部分道路，讓洗腎民眾下山就醫，土石流衝入民宅，也先將上方農路土石清除，避免持續崩塌，市府也同意調用民間機具及廠商協助救災，盡快修復災區。

台中豪大雨，土石流衝進大坑民政里民宅。（黃明華里長提供）

台中大豪雨，十方啟能中心上方山坡土石崩落。（十方啟能中心提供）

台中大豪雨，十方啟能中心前道路土石崩落，交通中斷。（十方啟能中心提供）

台中大豪雨，大坑山區多處道路坍方，交通中斷。（黃明華里長提供）

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