高雄豪雨成災！1家5口墜谷3人待救 8處土石崩落阻道搶修中

台20線寶來二橋79.5K路基流失。（民眾提供）

2025/07/31 14:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄山區豪雨成災，台20線南橫公路草水路段路基流失，1家5口墜谷已尋獲2人遺體3人仍待搜救；另台20線寶來往桃源區道路中斷，大規模崩塌潛勢區擴大7處警戒，8處土石崩落阻道，公路局及市府搶通中，目前山區持續雨勢強大，請民眾切勿冒險上山。

西南氣流發威，高雄山區連日豪雨狂炸，桃源區24小時累積雨量破千毫米，今天山區雨勢強大，大規模崩塌潛勢區擴大7處警戒，仍有95條土石流潛勢溪流警戒，市府已撤離人數2899人。

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高雄有8處土石崩落阻道，其中那瑪夏區6處、六龜區1處及林園區1處，由公路局與市府搶通中；通往桃源、那瑪夏區多處道路封閉中，通往六龜、茂林區勉可通行。

公路局三工處表示，台29線往那瑪夏區道路封閉，居民仍有青山產業道路及瑪雅聯絡道路可通行，但因山區雨勢強大，替代道路將視現況調整。

此外，台20線南橫公路道路災情不斷，79K寶來至向陽路段封閉無法通行，等於通往桃源區交通中斷，包括寶來二號橋上游路基流失、81K+100草水路段路基流失30公尺、79K樂樂路段路基流失40公尺，桃源區91k+500東莊鋼便橋、99k復興路段因溪水暴漲淹過路面封閉。

台20線寶來二橋79.5K路基流失。（民眾提供）

桃源一號橋88.9K土石崩落。（民眾提供）

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