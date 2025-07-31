為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄豪雨成災！1家5口墜谷3人待救 8處土石崩落阻道搶修中

    台20線寶來二橋79.5K路基流失。（民眾提供）

    台20線寶來二橋79.5K路基流失。（民眾提供）

    2025/07/31 14:02

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄山區豪雨成災，台20線南橫公路草水路段路基流失，1家5口墜谷已尋獲2人遺體3人仍待搜救；另台20線寶來往桃源區道路中斷，大規模崩塌潛勢區擴大7處警戒，8處土石崩落阻道，公路局及市府搶通中，目前山區持續雨勢強大，請民眾切勿冒險上山。

    西南氣流發威，高雄山區連日豪雨狂炸，桃源區24小時累積雨量破千毫米，今天山區雨勢強大，大規模崩塌潛勢區擴大7處警戒，仍有95條土石流潛勢溪流警戒，市府已撤離人數2899人。

    高雄有8處土石崩落阻道，其中那瑪夏區6處、六龜區1處及林園區1處，由公路局與市府搶通中；通往桃源、那瑪夏區多處道路封閉中，通往六龜、茂林區勉可通行。

    公路局三工處表示，台29線往那瑪夏區道路封閉，居民仍有青山產業道路及瑪雅聯絡道路可通行，但因山區雨勢強大，替代道路將視現況調整。

    此外，台20線南橫公路道路災情不斷，79K寶來至向陽路段封閉無法通行，等於通往桃源區交通中斷，包括寶來二號橋上游路基流失、81K+100草水路段路基流失30公尺、79K樂樂路段路基流失40公尺，桃源區91k+500東莊鋼便橋、99k復興路段因溪水暴漲淹過路面封閉。

    台20線寶來二橋79.5K路基流失。（民眾提供）

    台20線寶來二橋79.5K路基流失。（民眾提供）

    桃源一號橋88.9K土石崩落。（民眾提供）

    桃源一號橋88.9K土石崩落。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播