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    台灣原生植物提煉純露入茶 茶改場：天然又便宜

    茶改場透過薰香技術，讓台灣原生植物土肉桂、香檸等提煉成純露後入茶。（圖由茶改場提供）

    茶改場透過薰香技術，讓台灣原生植物土肉桂、香檸等提煉成純露後入茶。（圖由茶改場提供）

    2025/07/31 13:50

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣本土原生植物如土肉桂、野薑花、台灣香檸等，常會鮮食入菜，農業部茶及飲料作物改良場透過植物薰香技術結合台灣茶葉，開發台灣原生植物薰香茶，品茗享受茶香還能同步感受台灣土肉桂、野薑花、月桃花、台灣香檸等原生植物的芬芳。

    台灣香檸、野薑花、土肉桂、食茱萸、月桃花等都有清新香氣，茶改場將這些植物用薰香技術，結合台灣茶葉，開發出5大風味台灣原生植物薰香茶，茶改場表示，該薰香技術跳脫傳統茶葉薰製方式，首先採用萃取純露替代鮮花，結合特殊吸附載體與溶劑後，以有效導入原生植物豐富多元香氣，也因用純露方式製作，不再受限於過去花期短、保存困難等問題，而是全年可量產，也因吸附材料具有特殊多孔結構，可以穩定釋放香氣，也改善傳統茶葉薰製方式，最終茶葉產品不含花體。

    茶改場表示，這次使用的產品原料都是食藥署列名可食用的植物，並且各地農民都有穩定種植，原料容易取得，另外該植物薰香技術成本低效益高。

    茶改場進一步說明，每公斤茶乾每次僅需250毫升純露（以水蒸氣蒸餾法萃取，每公斤植物材料約可得1到1.5公升純露），相較傳統薰花窨製法每公斤茶乾約需要1.5到2公斤以上花材而言，可大幅降低生產成本，純露可冷凍或冷藏保存，有利全年度穩定生產。

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