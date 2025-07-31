為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    網紅亂教中國人「濫訴台人」來台旅遊 移民署：不實謠言

    在中國發展的網紅「麥狗886」羅李晟近日在抖音、小紅書發布影片，傳授中國人來台旅遊新方法，聲稱只要告台灣人或台灣人告你，就可憑著訴訟去「台灣省」旅遊15天。（圖擷取自抖音）

    在中國發展的網紅「麥狗886」羅李晟近日在抖音、小紅書發布影片，傳授中國人來台旅遊新方法，聲稱只要告台灣人或台灣人告你，就可憑著訴訟去「台灣省」旅遊15天。（圖擷取自抖音）

    2025/07/31 12:54

    〔記者王冠仁／台北報導〕目前中國仍未全面開放中客來台觀光旅遊，沒想到在中國發展的網紅羅李晟，近日在抖音、小紅書發布一則「驚呆了！台灣旅遊新方法」影片，聲稱可以向台灣人提告、或是被台灣人告的方式，來台旅遊15天。對此，移民署今天表示，羅的「教學」內容錯誤百出，是不實謠言。

    移民署指出，中國人士來台皆須符合相應事由，如中國人士因民、刑事訴訟案件經司法機關傳喚，須來台進行訴訟者，必須向移民署申請證件來台，並應檢具司法機關開立之傳票或開庭通知書及相關應備文件。

    就算真的有中國人士因為司法機關傳喚來台，這些人入境後，移民署針對有疑慮者，將進行訪查，以確認符合申請目的，如有違反相關法令，將配合有關機關認定處理，並持續追查後續不法行為。

    移民署呼籲，中國人士切勿聽信網路謠言及不肖業者宣傳花招，應循合法途徑依真實目的或事由申請來台，避免違反規定受罰，甚有牢獄之災，且可能影響未來一定期間內無法再申請來台。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播