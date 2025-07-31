網紅亂教中國人「濫訴台人」來台旅遊 移民署：不實謠言

在中國發展的網紅「麥狗886」羅李晟近日在抖音、小紅書發布影片，傳授中國人來台旅遊新方法，聲稱只要告台灣人或台灣人告你，就可憑著訴訟去「台灣省」旅遊15天。（圖擷取自抖音）

2025/07/31 12:54

〔記者王冠仁／台北報導〕目前中國仍未全面開放中客來台觀光旅遊，沒想到在中國發展的網紅羅李晟，近日在抖音、小紅書發布一則「驚呆了！台灣旅遊新方法」影片，聲稱可以向台灣人提告、或是被台灣人告的方式，來台旅遊15天。對此，移民署今天表示，羅的「教學」內容錯誤百出，是不實謠言。

移民署指出，中國人士來台皆須符合相應事由，如中國人士因民、刑事訴訟案件經司法機關傳喚，須來台進行訴訟者，必須向移民署申請證件來台，並應檢具司法機關開立之傳票或開庭通知書及相關應備文件。

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就算真的有中國人士因為司法機關傳喚來台，這些人入境後，移民署針對有疑慮者，將進行訪查，以確認符合申請目的，如有違反相關法令，將配合有關機關認定處理，並持續追查後續不法行為。

移民署呼籲，中國人士切勿聽信網路謠言及不肖業者宣傳花招，應循合法途徑依真實目的或事由申請來台，避免違反規定受罰，甚有牢獄之災，且可能影響未來一定期間內無法再申請來台。

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