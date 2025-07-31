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    嘉市蘭潭後山步道 延至8/15再評估開放日期

    蘭潭後山步道延後至8月15日再評估是否開放。（嘉市政府提供）

    蘭潭後山步道延後至8月15日再評估是否開放。（嘉市政府提供）

    2025/07/31 13:21

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕受到丹娜絲颱風及西南氣流帶來強降雨影響，嘉義市原定於今天恢復開放蘭潭後山步道，為確保民眾安全與修復工作順利進行，市府經評估後，將延至8月15日再視實際狀況，另行公告恢復開放日期。

    市府觀光新聞處表示，受到丹娜絲夾帶強風豪雨影響，蘭潭周邊竹木與喬木大規模倒伏，嚴重影響環潭道路與後山步道通行安全，自7月6日起即啟動災後應變機制，封閉相關區域，並依據「搶通、去化、清理、復原」四大步驟，展開全面搶災清理作業。

    經投入人員機具，環潭道路已於7月14日開放通行；蘭潭後山主線步道，除既有工區外，也於29日完成倒伏喬木清運工作，原定於31日恢復開放蘭潭後山步道。

    不過，將倒伏樹木移除後，發現步道尚有多處開裂、破損、位移與土石淤積等情形，有高度安全疑慮，又加上近日西南氣流引進強烈降雨，氣候非常不穩定，為確保民眾安全與修復工作順利進行，經評估後，將延至8月15日再視實際狀況評估後，另行公告恢復開放日期。

    觀光新聞處長張婉芬說，目前為汛期期間，午後強降雨發生或颱風侵襲後，仍有無預警發生喬木倒伏或路障情形，呼籲民眾隨時關注氣象預報，切勿擅闖後山步道封閉範圍，以策安全；為確保民眾安全仍需持續封閉後山步道，市府將督促廠商積極趕工，恢復蘭潭安全優質的休憩環境。

    嘉市府觀光新聞處正進行蘭潭後山步道災後復原工作。（嘉市政府提供）

    嘉市府觀光新聞處正進行蘭潭後山步道災後復原工作。（嘉市政府提供）

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