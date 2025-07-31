青農陳正杰靠「砍樹防颱」 奪下金蜜芒果評鑑冠軍

彰化農民陳正杰利用「果園精緻管理」種植金蜜芒果，能有效擋住颱風大雨侵襲，穩定品質，拿下今年評鑑賽冠軍。（記者陳冠備攝）

2025/07/31 13:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化農民陳正杰種植金蜜芒果1.4公頃，園區原本有近千棵果樹，6年前將果樹砍至550棵，採「精緻化」管理，遭到眾多質疑聲浪，近日彰化舉辦金蜜芒果評鑑大賽，許多果園因豪雨損害嚴重，但陳正杰卻以91.5分逆勢奪下冠軍。陳正杰說，減量可進行快速防治，從而減少果實受損。

陳正杰說，他發現使用噴藥車跟乘坐式割草機等機械化管理，可省掉更多人力，但必須砍掉一半的樹，起初遭不少人反對，但他認為有捨才有得，雖然果實數量減少，但品質卻大幅提升，一半的產量達到A級品，售價比次級品高出3至5倍，因此他對進入電商市場充滿信心，同時也申請了產銷履歷，以提高消費者的信任度。

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陳正杰強調，金蜜芒果不僅注重外觀，也注重品質，特別在意強風和豪雨的影響，這些天氣易導致果實水傷和病蟲害。以往，他每次噴藥防治都需要花費4至5天的時間，現在憑藉噴藥車，一天就能完成防治工作，「要快才搶得贏老天爺」。

陳正杰將果樹減量，以方便使用噴藥車跟乘坐式割草機等機械化管理。（記者陳冠備攝）

果園內留著當初砍樹的痕跡。（記者陳冠備攝）

陳正杰說，金蜜芒果有金黃色外觀，維持外表乾淨很重要。（記者陳冠備攝）

青農陳正杰得到今年埔心農會金蜜芒果評鑑冠軍，縣長王惠美頒贈冠軍匾額。（陳正杰提供）

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