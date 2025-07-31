為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    青農陳正杰靠「砍樹防颱」 奪下金蜜芒果評鑑冠軍

    彰化農民陳正杰利用「果園精緻管理」種植金蜜芒果，能有效擋住颱風大雨侵襲，穩定品質，拿下今年評鑑賽冠軍。（記者陳冠備攝）

    彰化農民陳正杰利用「果園精緻管理」種植金蜜芒果，能有效擋住颱風大雨侵襲，穩定品質，拿下今年評鑑賽冠軍。（記者陳冠備攝）

    2025/07/31 13:45

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化農民陳正杰種植金蜜芒果1.4公頃，園區原本有近千棵果樹，6年前將果樹砍至550棵，採「精緻化」管理，遭到眾多質疑聲浪，近日彰化舉辦金蜜芒果評鑑大賽，許多果園因豪雨損害嚴重，但陳正杰卻以91.5分逆勢奪下冠軍。陳正杰說，減量可進行快速防治，從而減少果實受損。

    陳正杰說，他發現使用噴藥車跟乘坐式割草機等機械化管理，可省掉更多人力，但必須砍掉一半的樹，起初遭不少人反對，但他認為有捨才有得，雖然果實數量減少，但品質卻大幅提升，一半的產量達到A級品，售價比次級品高出3至5倍，因此他對進入電商市場充滿信心，同時也申請了產銷履歷，以提高消費者的信任度。

    陳正杰強調，金蜜芒果不僅注重外觀，也注重品質，特別在意強風和豪雨的影響，這些天氣易導致果實水傷和病蟲害。以往，他每次噴藥防治都需要花費4至5天的時間，現在憑藉噴藥車，一天就能完成防治工作，「要快才搶得贏老天爺」。

    陳正杰將果樹減量，以方便使用噴藥車跟乘坐式割草機等機械化管理。（記者陳冠備攝）

    陳正杰將果樹減量，以方便使用噴藥車跟乘坐式割草機等機械化管理。（記者陳冠備攝）

    果園內留著當初砍樹的痕跡。（記者陳冠備攝）

    果園內留著當初砍樹的痕跡。（記者陳冠備攝）

    陳正杰說，金蜜芒果有金黃色外觀，維持外表乾淨很重要。（記者陳冠備攝）

    陳正杰說，金蜜芒果有金黃色外觀，維持外表乾淨很重要。（記者陳冠備攝）

    青農陳正杰得到今年埔心農會金蜜芒果評鑑冠軍，縣長王惠美頒贈冠軍匾額。（陳正杰提供）

    青農陳正杰得到今年埔心農會金蜜芒果評鑑冠軍，縣長王惠美頒贈冠軍匾額。（陳正杰提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播