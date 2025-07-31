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    北市重陽節敬老禮金 「這些人」加碼至3千 估6萬長者受惠

    台北市114年重陽節系列活動今（31）於信義老人服務中心揭開序幕。（記者蔡愷恆攝）

    台北市114年重陽節系列活動今（31）於信義老人服務中心揭開序幕。（記者蔡愷恆攝）

    2025/07/31 13:45

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市114年重陽節系列活動今（31）於信義老人服務中心揭開序幕，社會局邀請市壯運100公尺金牌得主「噴射機阿嬤」潘秀雲出席，也公布一系列老人福利政策。台北市長蔣萬安提到，今年度將提高重陽禮金發放標準，85歲至98歲長者、75歲至88歲原住民，從1500元提高至3000元。社會局長姚淑文說，共有6萬名以上長者受惠。

    本次活動也與悠遊卡公司合作舉辦「敬老卡抽獎活動」，最高獎金達8888元。此外，衛生局宣布北市符合中低收入戶且持重大傷病長者，享有2劑帶狀疱疹疫苗施打補助。

    蔣萬安說，他看到現年88歲的潘秀雲在世壯運奪金深受感動，「他不只是賽場上的金牌，更是所有長者健康活力最佳的代言人。」他說明，在他任內恢復重陽敬老金，不單是社會福利，也是對長輩的尊重，並認為長輩的智慧與經驗，是台北市不斷進步最重要的力量。

    他今日也宣布，85歲至98歲長者（含75歲至88歲原住民）的重陽敬老金，將會從原本的1500元提高到3000元。姚淑文表示，今年重陽禮金加碼主要原因是，台北市平均餘命約落在84歲，希望提高長輩的自我照顧費用。

    蔣萬安分享，這次與悠遊卡公司合作，靠卡還會有抽獎活動，最高獎金有8888元加碼送。另外，他也說明，9月1日起，在北市設籍55歲以上原住民、65歲以上長者，只要符合「低收入戶或中低收入戶」且「持有重大傷病註記或愛滋感染者或脾臟缺損者」，可享2劑帶狀疱疹疫苗全額補助，符合資格者可至台北市立聯合醫院8院區預約接種。

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