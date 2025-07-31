五泰輕軌綜合規劃將第3次提報中央 新北市府盼串接泰山板橋輕軌

新北市長侯友宜今日視察五泰輕軌路線用地，工程規劃有部分將與台64共線。（記者黃子暘攝）

2025/07/31 13:51

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市有許多捷運建設正在推動，市府捷運工程局規劃五股泰山輕軌，綜合規劃作業將第3次提報中央。市長侯友宜今（31）日前往五泰輕軌F07站預定地洲子洋公園視察用地，侯表示希望中央與新北攜手合作，推動五泰輕軌，預計中央核定後7年完工；此外，五泰輕軌規劃與泰山板橋輕軌串連。

侯友宜說，五泰輕軌可行性研究已經在2023年4月由中央核定；五泰輕軌長11.61公里，共設14座車站，經三重、蘆洲、五股及泰山區，預計中央核定綜規報告後7年完工，交通部在今年4月已經針對市府第2次提報函復，捷運局已說明修正內容，將盡速提報規劃報告修正版。

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侯友宜指出，五泰輕軌F08至F12站將設置立體跨越軌道通廊，乘客跨越軌道更安全，評估全程行車速率可提升時速5公里，高架站也增設廁所以便乘客使用；五泰輕軌F01站可轉乘環狀線北環段Y22站，F03站預留銜接社子輕軌空間，F05站可轉乘蘆洲線。

捷運局長李政安表示，F06及F07站利用台64高架橋下空間設置，共線段長900公尺，五泰輕軌終點站設於泰山區新北大道五段西側，已預留後續延伸板橋路廊的泰板輕軌。

李政安補充，泰板輕軌長10.3公里，設14站，路線由五泰輕軌終點站F14站行經塭仔圳重劃區、板橋浮洲都市計畫區，到板橋、土城、中和交接處的農業區，銜接萬大中和線莒光站，盼2線可以串聯五股、泰山、新莊、板橋、土城、中和區。

新北市長侯友宜今日視察五泰輕軌路線用地，工程規劃有部分將與台64共線。（記者黃子暘攝）

新北市長侯友宜今日視察五泰輕軌路線用地，工程規劃有部分將與台64共線。圖為模擬圖。（新北市捷運局提供）

新北市長侯友宜今日視察五泰輕軌路線用地，工程規劃有部分將與台64共線。圖為路線圖。（新北市捷運局提供）

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