西南氣流釀災 受災戶車輛罰單、定檢、汽燃費可緩繳

公路局表示，另因水災致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止。（圖由南投縣議員林儒暘提供）

2025/07/31 12:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕7月28日西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，部分地區災情嚴重。交通部公路局今天（31日）公布「0728西南氣流及竹節草颱風外圍環流受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施」，包括罰單、汽燃費等可緩繳。

公路局說明，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具的證明，包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，可展延至2026年1月31日前向公路監理機關申辦。

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公路局表示，另因水災致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具的證明文件，按修車日數減免，請民眾在2026年1月31日前提出申請。

此外，公路局也提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

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