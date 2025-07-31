為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹北市25處停車場「星光計劃」 8/1起夜間停車半價優惠

    「竹北Overnight星光計劃」8月1日起上路，竹北市公所所轄25處停車場，指定夜間停車時段半價優惠。（記者廖雪茹攝）

    「竹北Overnight星光計劃」8月1日起上路，竹北市公所所轄25處停車場，指定夜間停車時段半價優惠。（記者廖雪茹攝）

    2025/07/31 12:31

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北人的「小確幸」！為減輕市民夜間停車負擔，新竹縣竹北市公所今宣布自8月1日起，所轄25處停車場試辦「竹北Overnight星光計劃」，每日晚間9點至翌日早上7點，每小時收費10元，停滿10小時最高100元，相較現行每小時20元的費率，相當於半價優惠。

    目前竹北市內的停車場分別由市公所、縣府及私人業者管理，經常讓民眾感到混淆。市公所提醒，「竹北Overnight星光計劃」僅由竹北市公所管理、設有藍線光繳費亭的停車場試辦。

    竹北市長鄭朝方表示，隨著住宅建案密集開發、生活圈不斷擴大，停車空間需求日益增加，尤其在社區、公園、商圈與交通節點周邊，夜間停車常成為市民生活中的一大難題。為此，公所全面盤點轄內停車資源，試辦「竹北Overnight星光計劃」，21點至翌日7點皆為半價一小時10元，等同優惠10個小時。

    市公所推動停車場E化，導入智慧車牌辨識系統，並新增多元支付選項，這次推出夜間停車半價優惠，期貼近民眾停車的需求，後續也會做滾動式修正，持續活化停車資源，強化市管停車場的服務功能。

    民眾若對竹北市公所管轄的停車場有任何疑問或建議，可撥打繳費亭上所標示的管理專線洽詢。

    「竹北Overnight星光計劃」僅由竹北市公所管理、設有藍線光繳費亭的25處停車場試辦。（竹北市公所提供）

    「竹北Overnight星光計劃」僅由竹北市公所管理、設有藍線光繳費亭的25處停車場試辦。（竹北市公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播