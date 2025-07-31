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    改變土地畸零不整風貌 桃市大園菓林市地重劃工程完成

    桃園市長張善政（中）主持「大園區菓林市地重劃工程」完工通車典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）主持「大園區菓林市地重劃工程」完工通車典禮。（記者周敏鴻攝）

    2025/07/31 13:24

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府斥資總經費17億7000餘萬元，推動「大園區菓林市地重劃工程」，將原本破碎不整的土地重新配置為住宅區、商業區、道路用地、學校用地、停車場、綠地與兒童遊樂場用地等，重劃面積達42.75公頃，可望帶動菓林地區的未來發展，重劃區內道路明天（8月1日）中午前全面開放通車。

    菓林市地重劃工程已完成，市長張善政今天上午主持完工通車典禮時說，菓林地區過去因土地多畸零不整、公共設施不足，居民生活品質受到影響，市府配合桃園航空城、捷運等建設，推動菓林市地重劃工程，重劃範圍涵蓋竹圍段崁下小段、拔子林小段部分土地，介於大園區三民路二段、坑菓路、菓林路間。

    工程內容包括新闢道路總長約9667公尺、新建1座橋梁，設置5處綠地、5處兒童遊樂場、2處停車場、3座滯洪池，另增設393盞路燈、規劃5處行人庇護島、6處雙色溫路口等，盼能完善人行道空間，全面提升交通安全與便利性。

    桃園市長張善政（中）主持「大園區菓林市地重劃工程」完工通車典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）主持「大園區菓林市地重劃工程」完工通車典禮。（記者周敏鴻攝）

    「大園區菓林市地重劃工程」已完工。（記者周敏鴻攝）

    「大園區菓林市地重劃工程」已完工。（記者周敏鴻攝）

    「大園區菓林市地重劃工程」已完工。（桃園市政府提供）

    「大園區菓林市地重劃工程」已完工。（桃園市政府提供）

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