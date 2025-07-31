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    首頁　>　生活

    法鼓山40志工赴下營、鹽水災區 助獨居老人清理家園

    台南市社會局媒合各地志工至災區協助家園重建，法鼓山基金會安排40位志工分別前往下營區及鹽水區，協助獨居老人清理家園。圖為鹽水一處土雞場被丹娜絲強風吹垮。（資料照）

    台南市社會局媒合各地志工至災區協助家園重建，法鼓山基金會安排40位志工分別前往下營區及鹽水區，協助獨居老人清理家園。圖為鹽水一處土雞場被丹娜絲強風吹垮。（資料照）

    2025/07/31 13:01

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風造成溪北地區家園災損嚴重，台南市社會局媒合各地志工至災區協助家園重建，法鼓山基金會安排40位志工分別前往下營區及鹽水區，協助獨居老人清理家園，加速災後復原。

    災後部分獨居長者因住家屋頂破損只能移住屋裡的一處角落休息，法鼓山志工至受災嚴重獨居長者家中協助清理家園，志工們在大太陽酷暑下，仍盡心盡力投入清理工作，以實際行動協助災區居民復原。

    南市社會局長郭乃文表示，除了災後的復原工作，同時媒合民間團體協助修繕屋頂，以儘速恢復家園樣貌。各區公所持續掌握轄內弱勢人口之後續所需服務需求媒合適切資源，如需協助事項可儘速通報社會局及各區社會福利服務中心及時處理，透過關懷訪視了解長者需求，並協助連繫家屬及媒合網絡單位協助，提供經濟扶助、法律扶助、保護安置及其他扶助等服務。若遭逢急難需啟動立即關懷及救助，可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線。

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