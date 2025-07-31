雨彈狂炸貓羅溪暴漲如巨浪 彰化花壇轎車遭沖走

中彰交界的大肚溪暴漲，景象驚人。（圖由民眾提供）

2025/07/31 12:43

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣從昨天深夜到今天上午經過一整夜的雨彈狂炸，傳出許多災情，彰化縣與南投縣交界的貓羅溪暴漲，滾滾洪流像巨浪，經過的用路人都被眼前景象給嚇到；彰化縣花壇鄉則有1輛轎車被大水沖到大排水溝，由於整輛車四腳朝天，民眾目擊後趕緊向警方與消防單位報案，一度憂心駕駛受困在車內，所幸警方與車主聯繫通報平安無事後解除警報。

今天上午貓羅溪溪水暴漲，攝影師米諾斯發現滾滾洪水漫過第二層堤防，苦楝樹、銀合歡都連根拔起沖走，景象駭人；此外，有用路人驅車行經中彰交界的大度橋時，發現大肚溪河床爆滿的滾滾黃流，直呼「恐怖」；花壇鄉土地公溪則有1輛轎車翻肚，車上滿是雜草，彰化警分局與消防局據報都派員趕往現場，因一度無法與車主取得聯繫，憂心車主是否受困車內，所幸不久後車主與警方取得聯繫，解除危機。

花壇有轎車被大水沖到翻肚，所幸無人員受困。（圖由民眾提供）

花壇有轎車被大水沖到翻肚，警方與消防一度找尋駕駛。（圖由民眾提供

139線土石流經過搶救已經恢復通車。（圖由民眾提供）

貓羅溪溪水暴漲猶如巨浪滔天。（圖由米諾斯提供）

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