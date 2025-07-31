古蹟、勝景、美食、玩山林 台灣好行「168虎埤老街線」8/1啟航

台灣好行「168虎埤老街線」本週五正式上路。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/31 12:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕歷經2個月的籌辦，台南推出第8條台灣好行的「168虎埤老街線」，串聯了新化老街到大坑休閒農場沿途知名的人文、自然、產業等遊憩點，結合古蹟、勝景、美食，明天正式上路，市長黃偉哲歡迎各界親子一起來搭巴士、遊山林。

觀光旅遊局今天在號稱「全國最美」的新化果菜市場舉辦168虎埤老街線的啟航宣傳活動，開箱新行程玩法，市府副秘書長殷世熙與議員余柷青、李偉智，以及各業者、社團齊聚，聯手行銷地方景點，氣氛熱烈。

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虎埤老街線每天14班次，從新市火車站起，進入新化老街後，轉進南168線道路，遊賞沿途重要景點，包含台灣第一水庫的虎頭埤，以及新化果菜市場、新化林場、南屏農場，到大坑休閒農場等，提供民眾可串接台鐵與觀光公車，規劃深度旅遊更便利的低碳運具。

觀旅局長林國華表示，該路線的命名，源自於168主要行經的新化老街、虎頭埤風景區，兼具辨識度，以及在地意涵，與台灣好行品牌進行連結。

林國華說，新路線車體全面導入台灣好行3.0主視覺塗裝，搭配明亮色系與活潑圖像，提升識別度與旅遊形象，打造讓民眾一眼就能記住的觀光運具，也希望透過沿途串聯的車站、老街、農場、風景區，帶動餐飲、市集、特產與旅宿等。

林國華強調，後續也將規劃相關路線主題遊程，以及優惠套票，讓交通不只是移動，更成為連結產業與人潮的推進器，促進台南觀光產業蓬勃發展。

為提升南168各觀光景點遊憩節點的串聯度，市府全力推動虎埤老街線，委由興南客運經營，全長約16.3公里，單趟行車時間近40分鐘，採用里程計費制，起迄點票價53元。

市長黃偉哲提到，山線地區觀光資源與交通運具整合，一直是遊客所需，虎埤老街線以新市火車站為起點，讓來民眾順利接駁台灣好行，不必轉乘，直達南168線各淺山景點，美食有米其林的「王家燻羊肉」、「蓮霧腳羊肉湯」，以及「泰香餅舖」、「姑姑茶葉蛋」、「吉野村現烤蛋糕」等多元品項，適合規劃1、2日遊，深度體驗大目降老街與沿途風情。

台灣好行「168虎埤老街線」即將正式上路，市府觀旅局熱鬧宣傳。（記者吳俊鋒攝）

台灣好行「168虎埤老街線」沿途有系列的知名美食與伴手禮。（記者吳俊鋒攝）

「168虎埤老街線」車體導入台灣好行3.0主視覺塗裝。（記者吳俊鋒攝）

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