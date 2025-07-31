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    不用跑台南就能吃到！漁業署攜手全聯 推虱目魚羹、小卷炊粉

    漁業署攜手全聯自有品牌美味堂推加熱即食的浮水虱目魚羹、芋頭小卷炊粉。（記者楊媛婷攝）

    漁業署攜手全聯自有品牌美味堂推加熱即食的浮水虱目魚羹、芋頭小卷炊粉。（記者楊媛婷攝）

    2025/07/31 12:42

    〔記者楊媛婷／台北報導〕美味的虱目魚羹、小卷米粉不用跑台南府城就能吃得到，農業部漁業署攜手全聯自有品牌美味堂推出2款加熱即食、使用國產水產品為原料的「浮水虱目魚羹」、「小卷芋頭炊粉湯」，在全台逾1200家門市都買得到，選購相關商品單件就現折10元。

    隨社會型態變遷，加熱即食、小份量的產品深受民眾歡迎，漁業署署長王茂城表示，這次和全聯一起推出的浮水虱目魚羹、小卷芋頭炊粉湯，簡單加熱就可上桌，讓民眾享用熱騰騰的美味佳餚，並且這2道料理都由料理專家阿芳老師監製，味道品質都有保證。

    王茂城表示，虱目魚是國內養殖第2大的鹹水魚類，主要產區就在這次丹娜絲風災、728豪雨主要受災的嘉南地區，他表示希望民眾透過踴躍購買的方式來支持災區農漁民，現在相關產品都已上架到全聯通路端，更方便民眾購買。

    為讓民眾輕鬆享用台灣海味，全聯表示，8月1日起到28日為止推出期間限定優惠活動，浮水虱目魚羹單包79元，小卷芋頭炊粉湯單包179元，單件現折10元。

    浮水虱目魚羹1包79元，小卷芋頭炊粉湯1包179元，明起到8/28止，單件現折10元。（記者楊媛婷攝）

    浮水虱目魚羹1包79元，小卷芋頭炊粉湯1包179元，明起到8/28止，單件現折10元。（記者楊媛婷攝）

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