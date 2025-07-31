為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆校長人事大搬風 8國小明天布達

    安樂國小新任校長陳建豪（右）與妻子東光國小校長顏安秀（左）。（記者俞肇福攝）

    安樂國小新任校長陳建豪（右）與妻子東光國小校長顏安秀（左）。（記者俞肇福攝）

    2025/07/31 12:46

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市教育界8月人事大搬風，市政府所屬學校共有8所國小轉任及新任校長走馬上任，將於8月1日早上10點在基隆市政府大禮堂舉辦轉任、新任校長宣誓就職布達典禮。其中，安樂國小新任校長陳建豪、成功國小新任校長洪毓琄為初任校長。

    基隆市教育圈2025年沒有國中、高中校長轉任或退休，僅有武崙國中校長陳政暉、碇內國中校長張雁婷、南榮國中校長尤四維、八斗高中校長許文章遴選連任通過；另外，服務滿45年的安樂國小校長蕭玉盞屆齡退休、正濱國小校長王佩蘭申請退休，帶動這一波校長轉任與新任大搬風。

    另外，國立基隆商工校長洪光賢轉任國立宜蘭高級中學校長，國立基隆商工校長由國立基隆特教學校校長林子建出任，國立基隆特教學校校長由宜蘭特教學校校長柯建興轉任。

    國小校長4年任期屆滿，申請連任遴選全數通過，分別有信義潘志煌、建德胡宗光、五堵李健銘、碇內黃正昆、中和賴麗雯、德和賴鴻吳、暖暖彭雪峰、仙洞江照男、中華詹麗娟。

    轉任校長有深美國小陳建文轉任深澳國小、深澳國小莊智森轉華興國小、尚仁國小楊金芳轉任深美國小、成功國小陳怡君轉任正濱國小、華興國小苗其志轉任堵南國小、堵南國小胡智強轉任尚仁國小。

    新任成功國小校長由具有音樂專長的候用校長洪毓琄出任，新任安樂國小校長則由具有特教背景的候用校長陳建豪出任。

    新任成功國小校長洪毓琄。（記者俞肇福攝）

    新任成功國小校長洪毓琄。（記者俞肇福攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播