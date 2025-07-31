基隆校長人事大搬風 8國小明天布達

安樂國小新任校長陳建豪（右）與妻子東光國小校長顏安秀（左）。（記者俞肇福攝）

2025/07/31 12:46

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市教育界8月人事大搬風，市政府所屬學校共有8所國小轉任及新任校長走馬上任，將於8月1日早上10點在基隆市政府大禮堂舉辦轉任、新任校長宣誓就職布達典禮。其中，安樂國小新任校長陳建豪、成功國小新任校長洪毓琄為初任校長。

基隆市教育圈2025年沒有國中、高中校長轉任或退休，僅有武崙國中校長陳政暉、碇內國中校長張雁婷、南榮國中校長尤四維、八斗高中校長許文章遴選連任通過；另外，服務滿45年的安樂國小校長蕭玉盞屆齡退休、正濱國小校長王佩蘭申請退休，帶動這一波校長轉任與新任大搬風。

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另外，國立基隆商工校長洪光賢轉任國立宜蘭高級中學校長，國立基隆商工校長由國立基隆特教學校校長林子建出任，國立基隆特教學校校長由宜蘭特教學校校長柯建興轉任。

國小校長4年任期屆滿，申請連任遴選全數通過，分別有信義潘志煌、建德胡宗光、五堵李健銘、碇內黃正昆、中和賴麗雯、德和賴鴻吳、暖暖彭雪峰、仙洞江照男、中華詹麗娟。

轉任校長有深美國小陳建文轉任深澳國小、深澳國小莊智森轉華興國小、尚仁國小楊金芳轉任深美國小、成功國小陳怡君轉任正濱國小、華興國小苗其志轉任堵南國小、堵南國小胡智強轉任尚仁國小。

新任成功國小校長由具有音樂專長的候用校長洪毓琄出任，新任安樂國小校長則由具有特教背景的候用校長陳建豪出任。

新任成功國小校長洪毓琄。（記者俞肇福攝）

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