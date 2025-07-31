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    業者擬在台東南迴海岸推陸域風電 8/12辦環說公開會議

    民間業者在環評論壇公告將在南迴海岸設陸域風力發電的配置圖。（記者黃明堂翻攝）

    民間業者在環評論壇公告將在南迴海岸設陸域風力發電的配置圖。（記者黃明堂翻攝）

    2025/07/31 12:56

    〔記者黃明堂／台東報導〕民間業者擬於台東縣太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉的南迴海岸設置陸域風力發電廠，規劃設置33部風力發電機，昨天在環境部環評開發論壇發文公告，將在8月12日舉行環境影響說明書編擬階段公開會議。立委黃建賓今表示，罷免投票剛結束，業者立刻推動開發進程，代表有心人士從未放棄在台東海岸推動風電，將持續強力要求中央嚴格審查。

    業者公告的開發內容包括風機、陸域輸電線路及自設升壓站，風機單機裝置容量為3~7MW，最大總裝置容量約231MW。網站公告開發內容為現階段規劃成果，實際開發內容依審查結論辦理。

    黃建賓表示，風電業者先前在台東海岸線推出東成、東風兩項陸域風力發電計畫，擬於台東縣成功鎮、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置將近60座大型風電機，引發台東鄉親強烈反彈，未料，東風電力又於7月29日發文公告，將在8月12日舉行環境影響說明書編擬階段公開會議，多數民意已經表達，堅決反對台東海岸線風電開發案，絕不允許未經共識的開發破壞美麗台東。

    黃建賓表示，風電開發不只是企圖在台東海岸線推動，相關業者也打算在宜蘭海岸線插旗風電，若沒有成功擋下，大型風電機恐怕將一路從宜蘭插到台東。

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