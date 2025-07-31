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    首頁　>　生活

    又見輔助駕駛未注意釀禍！ 國1苗栗頭份4車連環撞

    藍色休旅車使用輔助駕駛，追撞施工緩撞車，車頭凹陷毀損。（圖由警方提供）

    藍色休旅車使用輔助駕駛，追撞施工緩撞車，車頭凹陷毀損。（圖由警方提供）

    2025/07/31 12:25

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道1號北向114.4公里苗栗頭份路段，今（31）日上午9點20分許，發生4車碰撞事故，無人受傷，但事故車輛占用3線車道，造成車流一度回堵逾4公里。經國道警方調查，為一輛藍色休旅車使用輔助駕駛，追撞施工緩撞車引發。

    國道2隊警方調查，35歲湯姓男子駕駛藍色休旅車，行駛國道使用輔助駕駛，於上午9點19分於國道1號北向114.4公里處，疑因未注意車前狀況，撞擊前方內側車道的移動清掃作業施工緩撞車。

    藍色休旅車肇事後，偏移至中線車道，致行駛於中線車道的一輛LEXUS休旅車往外側車道閃避，擦撞行駛於外側車道的一輛小貨車。

    警方獲報到場，無人受傷，各車駕駛人酒測值均為0，後續依規定處理。事故於上午10點7分排除。警方呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

    遭撞的施工緩撞車。（圖由警方提供）

    遭撞的施工緩撞車。（圖由警方提供）

    LEXUS休旅車遭波及。（圖由警方提供）

    LEXUS休旅車遭波及。（圖由警方提供）

    小貨車遭波及。（圖由警方提供）

    小貨車遭波及。（圖由警方提供）

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