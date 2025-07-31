國教院攜手宜蘭大學 打造全新戶外教育

國教院長林從一（右）和宜蘭大學校長陳威戎（左）今日簽署合作備忘錄，共同打造全新的戶外教育。（國教院提供）

2025/07/31 12:44

〔記者林曉雲／台北報導〕共同打造全新的戶外教育課程模式，國家教育研究院與國立宜蘭大學今（31）日簽署學術交流與合作協議書，推動國家級學術機構與在地場域資源的深度整合，透過跨領域的專業合作，系統化的場域調查與分類，以及跨領域的課程模組開發，以強化戶外教育研究與實踐。

國教院院長林從一表示，戶外教育被視為「做中學」的重要實踐方式，亦為培養學生社會情緒學習（SEL）與身心發展的關鍵策略，國教院為國內教育政策的智庫，在課程與教學的學術研究上具豐富經驗，宜蘭大學具有精實的學術實力，更熟悉在地的場域資源，雙方合作有益於發展「深入在地」的戶外教育課程模式，在具備互補性與政策共構潛力的前提下，簽署學術交流與合作協議書，除了實踐理論，更為戶外教育發掘更多可連結的場域資源。

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宜蘭大學校長陳威戎表示，宜蘭大學長期深耕地方實踐與場域連結，將以在地場域優勢為基礎，與國教院共同打造創新戶外教育合作模式，並期待將試點成果，逐步精進與推廣，讓研究成果得以落實為教育現場的養分。

根據「戶外教育宣言3.0」目標是讓學習走向社會永續，全民共創健康、平權、共好的戶外教育，國教院和宜蘭大學合作內容，將包括盤點在地場域資源，探究學校與場域之間的校─場合作模式，推動共備流程與回饋機制，並進一步建立區域型實驗場域、強化冒險教育、森林療癒與SEL導向課程模組，導入身心感知回饋機制，可涵蓋如心率變化、情緒狀態、壓力反應等非侵入式指標，發展出能支持融合教育與特殊需求的戶外教育課程模組。

國教院和宜蘭大學今日簽署合作備忘錄，共同打造全新的戶外教育。（國教院提供）

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