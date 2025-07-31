水電工之子愛實作投身技職 擁12張證照還攻讀頂大博士

郭柏鋒（右二）目前就讀博士攻讀AI領域，仍定期回母校指導學弟妹技藝競賽。（技專校院招生專業化總辦公室提供）

2025/07/31 12:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕走技職可兼顧理論與實務！清大資工系博士生郭柏鋒，身為水電工之子從小就喜歡動手實作，國中升學決定就讀高職，從基本的電器修理，到複雜的電路故障排除，陸續考取12張勞動部技術士證照，更先後榮獲2屆教育部技職之光榮耀，展現技職生發展的多元性。

郭柏鋒回憶，從小看著父親在家修理各種電器，儘管看不懂複雜的電路，卻激發他深入了解的動力。國中後，父親開始教導他焊接與電子知識，為他打下基礎，經過不斷練習與集訓，拿下基隆市國中技藝競賽電機電子群第四名後，更決心往技職發展，於是就讀基隆商工資訊科。

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郭柏鋒在技高階段就取得4張乙級技術士證照，後透過技優徵審管道錄取勤益科大電子系，在大一時獲得技職之光「技職傑出獎證照達人」獎項。他坦言，這些肯定讓他對未來充滿信心、更加努力，碩士班時錄取台科大人工智慧跨域科技研究所。他碩一時再次獲技職之光肯定，後來更順利錄取清大。

現已擁有12張全國技術士乙、丙級證照的郭柏鋒分析，考證照可以擴展自己的知識視野並提升在職場上競爭力。而感念當年參與母校基隆安樂國中技藝教育競賽集訓課程的啟發，他連續5年返校指導學弟妹，他認為，技職體系適合喜歡實作的學生，找到熱愛的領域並持續努力就能實現夢想。郭柏鋒未來會先往業界累積經驗，並持續為推動技職教育盡一份心力。

技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬表示，技職教育的精神之一就是「做中學」，喜歡手腦並用的學生們，選讀技高、科大接受理論與應用並重的扎實訓練，未來不論是升學或就業都能多元發展。

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