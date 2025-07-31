彰化福興要蓋特色公園 向飛行場防空砲台致敬

彰化縣福興鄉的「原彰化飛行場防空塔」共有2座，目前是歷史建築。（彰化縣政府提供）

2025/07/31 12:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉終於等到了特色公園，縣府將於大興國小旁打造「飛童遊戲場」，融入在地的原彰化飛行場防空塔的歷史與文化，並以豌豆特色農產為元素，預計明年完工！

縣議員凃淑媚表示，大興國小校地面積有4甲土地，在校地內規劃學生與社區共用的「飛童遊戲場」，也鄰近福興鄉立幼兒園，將成為全鄉最大的亮點，尤其在無樹蔭區遮陽部分，她建議採用與藤山步道相同的膜結構帳篷，既美觀又能遮雨遮陽，可望今年完成發包，明年完工，經費約為2800萬元。

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福興鄉長蔣煙燈強調，「飛童遊戲場」一帶就是日治時期的彰化飛行場，在番婆村與外埔村還各有1座防空砲台，這次規劃融入在地的歷史與文化，有砲台遊戲塔、飛行滑場、碉堡沙地，由於福興鄉特色農產品就是豌豆，盪鞦韆當然要採用豌豆元素，同時兼顧綠色環保，設置落葉堆肥站，而現地原有的原生種樹木，也會予以保存。

彰化縣將利用大興國小校地興建飛童遊戲場，以當地曾有飛行場為設計元素。（凃淑媚提供）

彰化縣將利用大興國小校地興建飛童遊戲場，以當地曾有飛行場為設計元素。（凃淑媚提供）

彰化縣福興鄉終於有特色公園，將利用大興國小校地興建飛童遊戲場。（凃淑媚提供）

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