視如己出陪13名孩子成長 屏東家扶寄養爸爸譚聖文獲模範父親

寄養爸爸譚聖文夫妻。（屏東家扶提供）

2025/07/31 12:28

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東家扶寄養爸爸譚聖文，10多年來無私陪伴13位寄養兒童成長，視如己出，獲選為113年度屏東縣模範父親，他雖然沒有生育小孩，但譚爸爸卻以溫柔堅定的父愛，為寄養兒童搭建一個溫暖安全的避風港。

現年51歲的譚聖文與妻子張靜宜103年起成為屏東家扶的寄養家庭，參加屏東家扶舉辦的說明會後深受感動，與妻子一同接受寄養家庭訓練，開啟了擔任寄養家庭的旅程。

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譚聖文說，「從沒想過自己能當爸爸，寄養童的信任與笑容，是我最大的成就感」，每天陪寄養童運動、閱讀、遊戲，晚上講故事、做晚安禱告，平凡的日常深深滋養寄養童的安全感與歸屬感，記得一位患有過動症的寄養男孩，曾因行為被學校及社區誤解，夫妻透過運動幫助孩子釋放情緒，陪他練習腳踏車、打棒球，最終孩子獲得國外家庭收養，在人生的新頁中展翅飛翔，讓譚爸爸相當欣慰。

面對孩子的情緒、學習或行為問題，夫妻倆總是共同討論、互相支持。他們陪孩子拜訪校長老師、事前認識學校，甚至準備小禮物為孩子奠定社交基礎。也曾有孩子從需服藥、持有身障資格，進步到不再需要藥物治療，這些改變都是他們用心陪伴的成果。

屏東家扶社工督導黃淑玲表示，譚爸爸雖沒育有子女，卻用滿滿的愛與耐心，成為13位寄養童的父親。他是寄養家庭中溫柔而堅定的典範，讓孩子重新相信家庭與關愛，他不是孩子的生父，卻用無私的愛填補缺口，照亮孩子人生的路。他的父愛溫暖、穩定，是孩子一生中最難忘的記憶。

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