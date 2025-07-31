社會接力援助 「丹娜絲風災募款專案」破9300萬

「丹娜絲風災募款專案」，截至7月30日止，已收到1萬0423筆捐款，募得金額達新台幣9310萬3024元。（圖由台電提供）

2025/07/31 11:44

〔記者邱芷柔／台北報導〕丹娜絲颱風於7月6日自嘉義布袋登陸，重創中南部，農漁業損失慘重，民宅淹水、屋頂損毀，災後修繕刻不容緩。行政院責成財團法人賑災基金會啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，最新統計截至7月30日止，已收到1萬423筆捐款，募得金額達新台幣9310萬3024元，距離5億元的募款目標仍有不小距離，基金會也呼籲社會各界持續挹注善心，共同協助災民重建家園。

「丹娜絲風災募款專案」勸募期間為114年7月21日至8月20日，為期1個月，開放銀行匯款、外匯、LINE Pay及四大超商等多元捐款管道，預募金額為新台幣5億元。賑災基金會統計，目前捐款來源以自動化設備及臨櫃匯款最多，共計689筆、金額達8578萬9528元；LINE Pay平台累計7617筆、募得532萬8400元；四大超商機台共2117筆，金額為198萬5096元。

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賑災基金會指出，為善盡企業社會責任，財政部協調公股金融及非金融事業加碼捐款5000萬元，加計原先捐助的1600萬元，共捐助6600萬元。另有多家企業陸續響應，展現台灣民間的韌性與團結力量。

賑災基金會強調，此次專案所募善款將「專款專用」，投入災害援助、緊急醫療、收容安置及家園修繕等項目，所有行政與人事費用皆由基金會自籌，不動用任何捐款。災區中已有嘉義縣率先申請緊急安遷賑助，基金會已於7月24日核撥1800萬元，協助約600戶、1800人次。雲林、嘉義市與台南市等地亦持續統計災情，待完成申請程序後，基金會將於收到正式公文後3日內完成撥款。

此外，基金會也受理民間提案，例如長年投入災後修繕工作的基督教芥菜種會，已申請執行受災戶房屋修繕與家具補助計畫，基金會將儘速審查。民眾若對募款專案有疑問，可撥打1988賑災專線（每日09:00–21:00）；更多詳情與收據申請方式，請見賑災基金會官網。

為方便捐款人索取收據，賑災基金會提醒，請備妥捐款證明（如臨櫃捐款收執聯或ATM轉帳收據），並註明收據抬頭（姓名）、聯絡電話與收據寄送地址，透過傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）寄送至基金會辦理。若透過四大超商機台捐款，請於操作時勾選「索取捐款收據」選項，並完整填寫相關資訊，以利後續寄發。

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