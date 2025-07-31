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    提升私校教師待遇 教育部推3年補助估逾2萬人受惠

    私校教師待遇提升，教育部推3年補助計畫，私校兼任教師鐘點費比照公校，估逾2萬人受惠。（記者林曉雲攝）

    私校教師待遇提升，教育部推3年補助計畫，私校兼任教師鐘點費比照公校，估逾2萬人受惠。（記者林曉雲攝）

    2025/07/31 11:42

    〔記者林曉雲／台北報導〕從明（1）日114學年度開始，私校兼任教師鐘點費不得低於公校，拉平公私校兼任鐘點費，私校講師至少755元、助理教授至少830元等，以拉高私校兼任老師待遇，教育部加碼補助平穩轉軌，估至少2萬人受惠。

    依據行政院於今年2月1日起生效最新標準，公立兼任教師鐘點費講師755元、助理教授830元、副教授890元、教授1035元。但部分私校兼任鐘點費長年低於公校標準，有私校凍漲在1993年講師僅575元水準。高教工會曾揭露今年約64%私校鐘點費未達公校標準，有44所私校32年未調整鐘點費。

    教育部人事處科長紀金瑞表示，為維護私立學校兼任教師之基本權益，保障學生受教權，教育部修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」第16條及第23條，明定私立專科以上學校自訂之鐘點費支給基準，不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額，自今年8月1日起施行。

    紀金瑞說明，考量公、私立專科以上學校專任教師超時授課鐘點費一致原則，自明日起，私立專科以上學校專任教師「超時」授課鐘點費支給，亦比照兼任教師鐘點費，不得低公立學校標準。

    紀金瑞表示，為降低私校財務衝擊負擔，針對私立大專校院調升兼任教師鐘點費至公立大專校院基準者，教育部將提高補助鐘點費差額的比率，由現行50%（具本職兼任教師）或70%（未具本職兼任教師）統一提高至90%，今年8月起實施，先規劃為期3年，以利各校妥善規劃校務發展。而在補助期滿後，教育部將就私立大專校院校務發展、財務收支、教學品質、專兼任教師結構及政府財務等考量，滾動檢討後續補助措施。

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