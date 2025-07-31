台東縣新任及轉任校長今布達 39人宣誓就職

台東縣政府今天舉辦國中小校長宣誓就職典禮。（記者黃明堂攝）

2025/07/31 12:12

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣114學年度高級中等以下學校、幼兒園校長及園長布達暨交接典禮，今天在縣府大禮堂舉行，共有39人由縣長饒慶鈴頒發聘書並宣誓就職。同時有寶桑國中游數珠、鹿野國中李紹平、南王國小洪志彰、蘭嶼國小夏曼．威廉斯及大南國小朱慧清等5位校長退休。

上午交接典禮由饒慶鈴布達派令，一一頒發聘書，隨後宣誓及印信交接。饒慶鈴表示，為紓解偏遠地區學校代理教師人數過多、教師流動率偏高等問題，縣府今年度辦理國中小及幼兒園教師甄選，共新進95名教師，盼藉此提升教學的穩定性與整體品質，也希望所有校長與園長持續發揮教育專業與領導力，強化教育量能。

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校長與園長人事異動如下：

連任校長：

轉任校長：

新任校長：

熱門賽事、球星動態不漏接

桃源國中曾仁宗、海端國中吳宏龍、椰油國小陳淑雯、光明國小徐淑委、復興國小彭志宏、新生國小張經緯、溫泉國小温上德、都蘭國小羅治鈞、介達國小林鴻祥、錦屏國小黃俊瑋、鹿野國小鍾明宏、寧埔國小胡利明、崁頂國小古仁發、樟原國小鄭惠芬、永安國小林宜茂。寶桑國中楊明政、賓茂國中徐湘平、鹿野國中王淑冠、南王國小利張嘉華、大南國小徐凱齡、海端國小吳運全、初來國小郭惠珍、霧鹿國小李建興、三和國小廖允伶、富岡國小李俊德、忠孝國小姚乃仁、東河國小謝孟修、竹湖國小高志翔、信義國小陳文玲。大武國中劉芙蓉、綠島國中日卡．比洛、關山國小黃琇琳、公館國小江美香、長濱國小吳亭瑩、朗島國小姚閔懷、蘭嶼國小陳依足。續任校長：豐榮國小毛慧莉、岩灣國小李怡宏。新任幼兒園園長：新生幼兒園陳家賢。

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