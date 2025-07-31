中南部下午防局部豪雨 苗栗以北、宜蘭高溫上看35度

中央氣象署31日上午的定量降水預報。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/31 11:29

〔記者蔡昀容／台北報導〕西南風環境帶來雨勢。中央氣象署表示，中南部仍有大雨或局部豪雨，午後大台北及各山區有大雨，沿海風浪大並有長浪。受西南風沉降作用影響，苗栗以北、宜蘭可能出現34至35度高溫。

氣象署預報員趙竑表示，西南風與地形交互作用，導致台灣降雨明顯。今天上午中南部降雨明顯，下午中部降雨雖然減緩，但彰化以南地區仍要留意局部大雨或豪雨，其他地區山區午後降雨；今晚開始，西南風水氣擴大，中南部又有顯著降雨，並持續到明天清晨。

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豪雨特報方面，趙竑指出，苗栗以南、台東要注意局部大雨或豪雨；其中彰化地區、雲林山區、台南山區達大豪雨警示，台中地區、南投地區、嘉義山區、高雄山區、屏東山區達超大豪雨等級。

受到因為西南風沉降作用，苗栗以北、宜蘭可能出現34至35度高溫，中部、花東32至33度，南部29至30度，澎金馬31至33度。

氣象署統計，昨天中南部、台東降雨明顯，整日累積雨量，高雄桃源927.5、嘉義梅山605.5、雲林古坑496毫米。較大三小時累積雨量，高雄桃源216.5、嘉義阿里山鄉210.5毫米，達到短延時大豪雨等級。較大時雨量，嘉義梅山118.5、高雄桃源117毫米。

今天上午，中部降雨範圍廣，南部集中在近山區，台東則有斷續陣雨或雷雨。今天截至上午9時累積雨量，台中太平295.5、南投國姓278.5、高雄桃源249.5毫米。較大三小時雨量，嘉義阿里山202、南投鹿谷199.5毫米。較大時雨量南投草屯89.5、高雄納馬夏85毫米。

中央氣象署31日豪雨特報。（圖由中央氣象署提供）

中央氣象署提醒，受西南風沉降作用影響，31日可能出現35度高溫。（圖由中央氣象署提供）

中央氣象署7月30日、31日累積雨量資料。（圖由中央氣象署提供）

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