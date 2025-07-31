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    一次性用品減量 綠色和平籲政府從塑膠減產做起

    綠色和平今（31）日在環境部大門前舉辦「減塑許願池」記者會，呼籲政府，從塑膠生產減量做起。（記者黃宜靜攝）

    綠色和平今（31）日在環境部大門前舉辦「減塑許願池」記者會，呼籲政府，從塑膠生產減量做起。（記者黃宜靜攝）

    2025/07/31 11:48

    〔記者黃宜靜／台北報導〕因應近年國際減塑目標，環境部今年將提出新版《一次用產品減量里程碑》，將聚焦塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管，以及新增納入的零售商品與網購包裝，並於7月1日至8月31日開放「減量里程碑許願池」專區，開放民眾提供改善建議；對此，綠色和平今日呼籲政府，減塑應從塑膠減產做起，不讓石化產業繼續擴張。

    綠色和平今（31）日在環境部大門前舉辦「減塑許願池」記者會，以地面3D圖像打造一座「許願池」，池中堆滿塑膠廢棄物，象徵塑膠污染問題十分急迫，兩旁民眾高舉巨幅詩籤，上面寫著「全臺來許願，塑膠要減產」，象徵民間對環境部終結塑膠污染的殷切期待。現場企業與民眾代表齊聲喊出：「逐家來下願，塑膠愛減產」。

    綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，環境部原本應在上半年提出2030、2035的減塑里程碑，但半年過去了，推出的是許願池，儘管新增「零售商品包裝」與「網購包材」的方向，但也拖延了原本2030全面禁塑的目標，令人擔心。

    張凱婷指出，下週「全球塑膠公約」將繼續談判，有多國支持「減少塑膠生產與消費」是終結塑膠污染最有效方式之一；然政府卻逆勢而行，行政院於去年核定中油「新四輕」輕油裂解廠擴建案，增加塑膠主要原料乙烯的產能，直言「政府一邊要求民眾積極減塑，另外一方面又自己卻擴大塑膠生產，十分矛盾」。

    綠色和平鼓勵民眾，至環境部「減量里程碑許願池」許願，敦促政府訂定更積極的限塑政策；同時也呼籲政府，正視塑膠生產對環境與健康的實質影響，停止四輕擴建計畫，從塑膠減產做起。

    針對綠色和平訴求，資源循環署永續消費回收組副組長鍾昀泰於會後回應，資源循環署目前舉辦「一次用產品減量里程碑」許願池活動，邀請全民上網參與許願，未來將納入擬定政策的重要參考。同時，聯合國即展開「全球塑膠公約」談判，將密切關注談判進展，作為台灣未來制定塑膠管理作法的參考，確保與國際趨勢接軌。

    綠色和平今日舉辦「減塑許願池」記者會，以地面3D圖像打造一座「許願池」，池中堆滿塑膠廢棄物，象徵塑膠污染問題十分急迫。（記者黃宜靜攝）

    綠色和平今日舉辦「減塑許願池」記者會，以地面3D圖像打造一座「許願池」，池中堆滿塑膠廢棄物，象徵塑膠污染問題十分急迫。（記者黃宜靜攝）

    綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，環境部原本應在上半年提出2030、2035的減塑里程碑，但半年過去了，推出的是許願池，儘管新增「零售商品包裝」與「網購包材」的方向，但也拖延了原本2030全面禁塑的目標，令人擔心。（記者黃宜靜攝）

    綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，環境部原本應在上半年提出2030、2035的減塑里程碑，但半年過去了，推出的是許願池，儘管新增「零售商品包裝」與「網購包材」的方向，但也拖延了原本2030全面禁塑的目標，令人擔心。（記者黃宜靜攝）

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