為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    信義舊誠品變「Dream Plaza」 外牆「烏到底」惹嫌卻難清洗

    台北市政府旁的誠品舊址，由統一集團打造全新百貨「Dream Plaza」，外牆老舊、髒髒的樣貌引起討論。（記者何玉華攝）

    台北市政府旁的誠品舊址，由統一集團打造全新百貨「Dream Plaza」，外牆老舊、髒髒的樣貌引起討論。（記者何玉華攝）

    2025/07/31 12:07

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市信義區市政府旁的誠品舊址，由統一集團打造的全新百貨「Dream Plaza」，已在上週全新開幕，成為新的百貨亮點，但外牆顯得老舊、髒髒的樣貌也引起討論；業者代表今（31日）透露，因石材長期受酸雨侵蝕「烏到底」 （oo-tau--té），但無法用酸劑清洗，目前持續使用強力水柱做中性的清潔。

    統一國際大樓之前申請在「Dream Plaza」正對松智路及松高路口處設置LED燈，都市設計審議幹事會但新廣告物的影片及燈光效果，將造成交通安全疑慮未予同意；今調整為設燈箱廣告重新送審後通過。

    會中有都審委員提到大樓外牆髒，若可以清洗，對都市景觀會很好，詢問業者代表是石材劣化還是外牆維護的問題？業者代表回覆時表示，開幕後有很多民眾反映外觀的老舊，集團很努力地持續做優化處理。在商場整建期間有嘗試清洗，但因為是大理石，經過多年的酸雨清蝕，已經「烏到底」 （oo-tau--té），要洗要用酸劑，環保單位不允許，且酸劑使用下來，也會對鐵件、金屬外觀造成侵害。目前持續使用強力水柱做中性的清潔，但效果有限。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播