信義舊誠品變「Dream Plaza」 外牆「烏到底」惹嫌卻難清洗

台北市政府旁的誠品舊址，由統一集團打造全新百貨「Dream Plaza」，外牆老舊、髒髒的樣貌引起討論。（記者何玉華攝）

2025/07/31 12:07

〔記者何玉華／台北報導〕台北市信義區市政府旁的誠品舊址，由統一集團打造的全新百貨「Dream Plaza」，已在上週全新開幕，成為新的百貨亮點，但外牆顯得老舊、髒髒的樣貌也引起討論；業者代表今（31日）透露，因石材長期受酸雨侵蝕「烏到底」 （oo-tau--té），但無法用酸劑清洗，目前持續使用強力水柱做中性的清潔。

統一國際大樓之前申請在「Dream Plaza」正對松智路及松高路口處設置LED燈，都市設計審議幹事會但新廣告物的影片及燈光效果，將造成交通安全疑慮未予同意；今調整為設燈箱廣告重新送審後通過。

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會中有都審委員提到大樓外牆髒，若可以清洗，對都市景觀會很好，詢問業者代表是石材劣化還是外牆維護的問題？業者代表回覆時表示，開幕後有很多民眾反映外觀的老舊，集團很努力地持續做優化處理。在商場整建期間有嘗試清洗，但因為是大理石，經過多年的酸雨清蝕，已經「烏到底」 （oo-tau--té），要洗要用酸劑，環保單位不允許，且酸劑使用下來，也會對鐵件、金屬外觀造成侵害。目前持續使用強力水柱做中性的清潔，但效果有限。

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