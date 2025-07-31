為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖國中小校長交接布達典禮 在澎湖縣特殊教育綜合館舉行

    新任校長宣誓布達典禮，成為澎湖教育界希望。（記者劉禹慶攝）

    新任校長宣誓布達典禮，成為澎湖教育界希望。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/31 11:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（31）日在特殊教育資源中心舉行「國民中小學校長布達交接暨宣誓就職典禮」，由縣長陳光復主持，並宣讀連任、新任及兼代校長布達令，頒發國中小校長聘書。並在財政處長呂政聰、主計處長劉梅滿監交下順利完成，也象徵責任與使命的傳承。

    陳光復表示，教育是「十年樹木，百年樹人」的長遠事業，而校長是學校的掌舵者，肩負帶領教師團隊、營造友善校園環境、提升教育品質的重要任務。感謝每一位退休、連任或調任校長在任期中對學校的無私奉獻與辛勤耕耘，無論在課程發展、學生輔導或校園經營等各方面皆展現卓越績效。

    新學年即將開始之際，陳光復也期許新任及連任校長持續秉持教育初心，積極推動校務發展，厚植學生的核心素養與多元能力。澎湖縣政府持續做為校長與教師們的堅強後盾，攜手打造幸福校園，讓每一位孩子都能在澎湖接受優質、有溫度的教育。

    今年山水國小校長吳妙娟退休；連任校長名單包括中正國中胡正孝（暫派1年）、吉貝國中吳憶如、七美國中江淑芳、馬公國小王文瑞、嵵裡國小翁安明、西溪國小歐德孝、赤崁國小許鴻文、花嶼國小許慧晶。

    新任國中小校長名單包括中正國小張素紋、中興國小鄭文健、文光國小方南芳、文澳國小洪宏賢、.中山國小陳智賢、山水國小葉子超、湖西國小辛武震、龍門國小陳玉珍、沙港國小林宗彥、吉貝國小魏妤宸、將軍國小呂岱倫、七美國小劉怡芬。

    澎湖國中小校長交接布達典禮，在澎湖特教綜合館舉行。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國中小校長交接布達典禮，在澎湖特教綜合館舉行。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播