澎湖國中小校長交接布達典禮 在澎湖縣特殊教育綜合館舉行

新任校長宣誓布達典禮，成為澎湖教育界希望。（記者劉禹慶攝）

2025/07/31 11:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（31）日在特殊教育資源中心舉行「國民中小學校長布達交接暨宣誓就職典禮」，由縣長陳光復主持，並宣讀連任、新任及兼代校長布達令，頒發國中小校長聘書。並在財政處長呂政聰、主計處長劉梅滿監交下順利完成，也象徵責任與使命的傳承。

陳光復表示，教育是「十年樹木，百年樹人」的長遠事業，而校長是學校的掌舵者，肩負帶領教師團隊、營造友善校園環境、提升教育品質的重要任務。感謝每一位退休、連任或調任校長在任期中對學校的無私奉獻與辛勤耕耘，無論在課程發展、學生輔導或校園經營等各方面皆展現卓越績效。

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新學年即將開始之際，陳光復也期許新任及連任校長持續秉持教育初心，積極推動校務發展，厚植學生的核心素養與多元能力。澎湖縣政府持續做為校長與教師們的堅強後盾，攜手打造幸福校園，讓每一位孩子都能在澎湖接受優質、有溫度的教育。

今年山水國小校長吳妙娟退休；連任校長名單包括中正國中胡正孝（暫派1年）、吉貝國中吳憶如、七美國中江淑芳、馬公國小王文瑞、嵵裡國小翁安明、西溪國小歐德孝、赤崁國小許鴻文、花嶼國小許慧晶。

新任國中小校長名單包括中正國小張素紋、中興國小鄭文健、文光國小方南芳、文澳國小洪宏賢、.中山國小陳智賢、山水國小葉子超、湖西國小辛武震、龍門國小陳玉珍、沙港國小林宗彥、吉貝國小魏妤宸、將軍國小呂岱倫、七美國小劉怡芬。

澎湖國中小校長交接布達典禮，在澎湖特教綜合館舉行。（記者劉禹慶攝）

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