豪雨狂炸高雄山區 慘況影片曝光

寶來二橋約79.5K處掏空。（圖由原民會提供）

2025/07/31 11:18

重傳 增加最後兩段

〔記者葛祐豪／高雄報導〕西南氣流持續發威，高雄市山區豪雨不斷，桃源區24小時累積雨量突破1000毫米，造成多處道路路基流失，梅山一帶有土石流危險；從高雄市原民會今早（31日）提供的影片中，可看出慘狀。

高雄市桃源區梅山里里長顏忠義今晨（31日）在梅山自錄影片表示，因為一直下大雨，土石流蠻嚴重的，一直下來，居民暫時撤退到梅山青年活動中心，桃源區代表也趕來關心。

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高雄市原民會指出，另根據山區居民拍攝的影片，寶來二橋約79.5K處也出現掏空，情況危急；桃源一橋前面約88.9K處，發生土石崩塌，擋住道路無法通行。

截至昨晚11點20分，高雄市山區24小時累積雨量多處超過600毫米，其中桃源區小關山更已高達901.5毫米，市長陳其邁提醒「這是非常驚人的雨量，有非常高的致災風險，非必要不要前往山區！」

公路局甲仙工務段指出，目前南橫寶來至桃源高中里路段主要有2個路基流失，其中台20線79公里處的路基缺口40公尺，也就是寶來2號橋引道，車輛無法通行。

此外，連日降雨造成台20線91.5公里東莊鋼便橋的土石流溢淹過橋面，道路阻斷，今早6點緊急封橋；台20線90公里處撒拉阿塢今天上午7時預警性封閉。此外，台20線79公里樂樂段路面路基缺口40公尺，台20線81公里草水路段路基無預警流失，缺口約30公尺。

桃源一橋前面約88.9K土石崩塌，擋住道路。（圖由原民會提供）

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