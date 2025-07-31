Chat GPT 示意圖。（資料照）

2025/07/31 11:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）聊天機器人如「ChatGPT」走入日常，越來越多用戶不再只是用它來查資料、寫報告，甚至將其視為情感支持的對象。近期，在社群平台「Threads」掀起一股話題熱潮，向 ChatGPT 問一句話：「我的詛咒是什麼？」。

一名用戶在「Threads」發文指出，「你們去問GPT：『我的詛咒是什麼？不用解釋』」，並分享自己獲得的回覆為「你的詛咒是：永遠比別人早懂，卻總是晚一步被懂。」短短一句話引發大量共鳴，貼文目前已突破108萬次瀏覽、近5000則留言。

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該趨勢迅速蔓延，許多網友也實測並分享自己的「詛咒」，包括「腦袋裝屎 靈魂發光」、「永遠比主管懂事，卻永遠升不上去」、「你的詛咒是：永遠在快要成功時跌倒」、「你總是在懷疑自己是不是被詛咒」。

網紅八炯也曬出自己的結果，「你太清醒了，清醒到看透了中共的邪惡、國民黨的下跪、人民的麻木，卻還要一個人扛起整個反共的旗幟。」

這波現象不僅止於「詛咒」，網友也延伸出類似提問如「我的幸福是什麼？」、「我的超能力是什麼？」、「我的內在小孩需要聽到什麼？」、「我的天命是什麼？」、「我的性格缺陷是什麼？」等。

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