紫爆雷雨炸台中！霧峰24小時狂下452毫米 大坑山區坍方 一中商圈也淹水

大豪雨造成大坑土石流、侵入民宅。（民眾提供）

2025/07/31 11:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受到西南氣流影響，台中徹夜雷雨，國家級警報大作，致災「紫爆」豪雨，已導致霧峰、太平、大里及市區積淹水，河水暴漲、馬路小河、湧泉再現，北屯區大坑十方啟能中心附近道路土石坍方，災情嚴重，還有地下停車場也淹水，台中氣象站指出，霧峰過去24小時累積雨量已達452毫米，大里、太平、清水也超過400毫米，皆達到大豪雨等級，如果再持續下雨恐到超大豪雨，影響災情恐更嚴重。

台中市凌晨下起大豪雨，雨彈狂炸，霧峰山區有男子因道路坍方受困山上慧緣禪寺，無法下山，警方引導脫困，去年底才完工的大里益民國小地下停車場也淹水；台中雷雨不停，雨勢猛烈，排水系統一時無法消化，許多區域積水成災，台灣大道、北區一中商圈附近三民路等地都積淹水。

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有民眾指呼「太扯了！」打雷閃電暴雨，一整晚沒停過，雷聲超誇張，房子都有震動的感覺了，完全沒睡，上午更是大雨不斷，涉水上班。

台中氣象站指出，這波大雷雨，霧峰雨量累積最多，過去24小時累積雨量已達452毫米，再持續下雨，恐會到超大大豪雨（500毫米）程度，屯區雨勢大，也都超過400毫米，北區也有375毫米、北屯339.5毫米、南屯304.5毫米，東勢區也有244.5毫米、和平區163毫米。

台中氣象站表示，今天下午雨勢會稍緩，但受到西南氣流持續影響，大雨恐下到8月5日，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，注意有短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

大豪雨造成大坑土石流、道路坍方。（民眾提供）

大豪雨造成大坑土石流、道路坍方，十方啟能中心前道路土石崩落。（十方啟能中心提供）

大豪雨造成大坑土石流、道路坍方，十方啟能中心校舍受損。（十方啟能中心提供）

大豪雨造成大坑土石流，十方啟能中心校舍受損。（十方啟能中心提供）

大豪雨造成道路積淹水，市府派員緊急清溝。（翻攝自threads）

台中大豪雨，一中商圈道路積淹水。 （游金隆里長提供）

台中大豪雨，一中商圈道路積淹水。 （翻攝自threads）

台中大豪雨，造成道路積淹水。（翻攝自threads）

台中大豪雨，造成道路積淹水，出現湧泉。（翻攝自threads）

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