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    馬公夏日童樂趴即將開幕 各項籌備工作緊鑼密鼓展開

    馬公市長黃健忠手指的電音之旅機械設施，不用領票但必須排隊。（記者劉禹慶攝）

    馬公市長黃健忠手指的電音之旅機械設施，不用領票但必須排隊。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/31 11:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公夏日童樂趴即將於8月2日至17日在市公所後方新店路、永祿街口草地盛大舉行（每週一休園）。今年由市公所攜手民間全民電視股份有限公司共同規劃，設施及內容再升級，為親子家庭帶來更安全、多元的夏日休憩選擇，雖然天候不穩定場地泥濘，但各項籌備工作仍緊鑼密鼓展開。

    今（31）日市長黃健忠偕同主任秘書陳志謙、秘書蘇淑娟、各課室隊所主管，以及民間全民電視股份有限公司、專業工作團隊代表，前往文澳祖師廟舉行祈福儀式。儀典由主任委員吳榮文陪同，全程遵循傳統流程，依序恭讀祈福文、獻花、獻果、獻財帛，並行三上香、三鞠躬禮，最後焚燒祈福文。

    馬公市公所推動親子友善與暑期休閒政策，「馬公夏日童樂趴」今年活動由專業團隊規劃執行，推出全新「澎湖意象海洋派對氣墊樂園」，並首度引進「電音之旅」、「搖滾飛車」2.座大型機械遊具，為親子家庭帶來多元有趣的夏日體驗。

    市公所說明，氣墊樂園採分梯次領票入場，每人每次可任選氣墊主題，限領3張票券，每梯次票券領完為止。領票時間為每日下午2時30分及5時30分，各分12個梯次，每梯次25分鐘，票券僅限對應時段使用，逾時失效。請於每梯次開始前5分鐘持票至氣墊區入口等候，依現場人員指引入場。票券遺失或損毀恕不補發，所有設施均設有年齡及身高限制，請家長留意現場公告。至於「電音之旅」與「搖滾飛車」2項大型機械遊具則採現場排隊入場，無需領票。

    馬公新力量精神標誌，也將進駐童樂趴會場。（記者劉禹慶攝）

    馬公新力量精神標誌，也將進駐童樂趴會場。（記者劉禹慶攝）

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