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    不要上山！連續暴雨 古坑山區多處道路土石崩塌

    古坑桂林村苦苓腳到半天寮的連絡道落石淹沒道路，公所開口契約廠商緊急搶通。（圖由桂林村長黃煌儀提供）

    古坑桂林村苦苓腳到半天寮的連絡道落石淹沒道路，公所開口契約廠商緊急搶通。（圖由桂林村長黃煌儀提供）

    2025/07/31 11:10

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到西南氣流影響，雲林山區連續2夜下暴雨，造成古坑山區多條主要道路約2、30處土石崩落，其中以草嶺、樟湖、桂林等村較嚴重，雲林縣府交通工務局、古坑鄉公所開口廠商加強搶修中，目前多數已搶通，因氣象署持續針對雲林山區發布豪雨特報，山區仍持續降雨中，古坑鄉長林慧如呼籲民眾這幾天暫時不要前往山區。

    古坑鄉桂林村長黃煌儀表示，前天及昨天深夜山區雨勢下得又急又大，邊坡土石含水量高，昨天至今天陸續傳出土石滑落災情，其中苦苓腳往半天寮聯絡道邊坡大量巨石滑落淹沒道路交通中斷，雲212線桂林國小前300公尺處邊坡崩塌樹木、土石淹沒道路。

    除了桂林，草嶺、樟湖境內縣道149甲、149乙也有多處路段有落石、土石滑落、樹木倒塌、路基流失等情況。

    林慧如指出，連續多日大雨持續不斷，山區雨勢很大，造成山區多條主要道路，有縣道、鄉道等約30處發生崩塌、落石，道路通行受影響，幸好沒有造成人員受傷及財物損失。

    林慧如說，公所接獲村長、村民通報，通知開口契約廠商陸續搶修，簡單的災害則由各村的災害巡查人員第一時間處理，大部分都已恢復，有局部未搶通，主要是山區仍持續降雨中，隨時都可能有土石滑落，所以提醒民眾非必要盡量不要上山，也呼籲農民農務工作先暫停。

    雲林山區連日大雨有路段路基掏空。（圖由古坑鄉公所提供）

    雲林山區連日大雨有路段路基掏空。（圖由古坑鄉公所提供）

    連日豪大雨古坑山區多處道路發生邊坡土石崩塌、樹木傾倒，交通中斷。（圖由桂林村長黃煌儀提供）

    連日豪大雨古坑山區多處道路發生邊坡土石崩塌、樹木傾倒，交通中斷。（圖由桂林村長黃煌儀提供）

    桂林村多處道路土石滑落，村長黃煌儀連續2 日奔波巡視及通知廠商搶修。（記者黃淑莉攝）

    桂林村多處道路土石滑落，村長黃煌儀連續2 日奔波巡視及通知廠商搶修。（記者黃淑莉攝）

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