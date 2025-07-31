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    台鐵又推出新便當！ 「蓮語潮香」有鱸魚及透抽雙主菜

    台鐵公司今天宣布推出「臺灣水風景-蓮語潮香」聯名便當，選擇與水連結的鱸魚及透抽雙主菜。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天宣布推出「臺灣水風景-蓮語潮香」聯名便當，選擇與水連結的鱸魚及透抽雙主菜。（台鐵公司提供）

    2025/07/31 10:59

    〔記者吳亮儀／台北報導〕2025台灣文博會以「水風景WATER SCAPES」為主題在台北舉辦，台鐵公司今天宣布推出「臺灣水風景-蓮語潮香」聯名便當，選擇與水連結的鱸魚及透抽雙主菜，搭配水蓮、蓮藕、蓮子等精選時蔬配菜，融合鹹香金沙與甘潤芋頭，再搭配營養滿分的地瓜飯，推新便當「蓮語潮香」。

    台鐵公司表示，新便當菜色為響應今年文博會以水為主題的文化意向，透過看文博、吃美食、享健康等豐富文化美食之旅，結合海潮限定口味，開發出「蓮語潮香」聯名便當。由台北餐旅分處（七堵）製作，每份售價180元，活動期間自8月2日（週六）起至8月11日（週一）止，分別在台鐵台北站、松山站、南港站夢工場及台鐵便當基隆店、七堵店、汐止店、樹林店、羅東店，期間限定限量販售。

    台灣水風景-蓮語潮香聯名便當

    販售地點：台鐵台北站、松山站、南港站夢工場，及台鐵便當基隆店、七堵店、汐止店、樹林店、羅東店。

    販售時間：8月2日（週六）至8月11日（週一）期間限定限量販售。

    售 價：180元/個。

    聯名便當菜色：

    主食：地瓜飯。

    雙主菜：鱸魚排、金沙透抽。

    配菜：芋頭燒肉、破布子鮮菇水蓮、彩椒炒蓮藕、蓮子銀耳露。

    過敏原資訊：內含有海鮮及蛋製品，對其相關食材過敏者請避免食用。

    洽詢專線：（02）2455-3561台北餐旅分處（七堵）製作。

    台鐵公司今天宣布推出「臺灣水風景-蓮語潮香」聯名便當，選擇與水連結的鱸魚及透抽雙主菜。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天宣布推出「臺灣水風景-蓮語潮香」聯名便當，選擇與水連結的鱸魚及透抽雙主菜。（台鐵公司提供）

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