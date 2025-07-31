豪雨成災！省道4路段管制通行、5路段受災中斷

台18線68k邊坡落石滑落清理情況。（公路局提供）

2025/07/31 11:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應0728豪雨影響，交通部公路局今天（31日）上午已提升為一級開設應變小組，截至今天上午8時30分止，相關道路通阻訊息如下：

一、預警性封閉路段：6處

1.高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋）已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

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2.高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

3.高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段）已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

4.高雄市六龜區台27線12K~23K（中興至大津路段）已於30日8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

5.高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋）已於30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

6.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔路段）已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

二、道路災阻路段：5處

1.高雄市六龜區台20線79K（樂樂路段） 降雨造成路基流失，雙向無法通行，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

2.高雄市桃源區台20線81K+100 （草水路段）降雨造成路基流失，道路緊急封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

3.高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋） 溪水暴漲至路面，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

4.高雄市桃源區台20線99K （復興路段）溪水暴漲至路面，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

5.臺東縣海端鄉台20線155K+100 （栗園路段）邊坡坍方，雙向阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

三、道路災情路段：4處

1.嘉義縣大埔鄉台3線326K+450至334K+600（和平路段）山區6處零星落石，車輛單線通行。

2.南投縣集集鎮台16線11K+600（集集路段） 西向車道土石泥流，預計31日10時排除。

3.嘉義縣阿里山鄉台18線64K+200至82K+700（樂野至中山路段）山區3處零星落石，車輛單線通行。

4.南投縣魚池鄉台21線北上70K+300（頭社路段）邊坡崩落，佔用部分車道，單線雙向通行，預計於31日10時排除。

公路局表示，將持續監控氣象動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

台18線68k邊坡落石滑落清理情況。（公路局提供）

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