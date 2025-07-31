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    丹娜絲颱風、豪雨重創台南 農漁畜牧救助申請將延至8/8

    立法院經濟委員會邀請農政單位與台南農漁民座談，說明農業災損救助等相關政策。（記者劉婉君攝）

    立法院經濟委員會邀請農政單位與台南農漁民座談，說明農業災損救助等相關政策。（記者劉婉君攝）

    2025/07/31 11:03

    〔記者劉婉君／台南報導〕丹娜絲颱風及0708豪雨重創台南，全國農業損失達到約32億8049萬元，其中，台南市達近14億6430萬元，全國最高。目前南市公告農業天然災害救助品項已達到213個品項，受到28日豪雨影響，昨日再公告後壁區及六甲區雞全品項，申請時間也從原本的7月21日延長至8月8日為止，提醒農漁畜牧業者在期限之前提出申請。

    立法院經濟委員會、立委陳亭妃今（31）日邀集農業部、農糧署等相關單位，到台南與農漁民座談，會議由農業部先簡報相關的補助政策，丹娜絲颱風農業天然災害現金救助適用免現勘，放寬只要提出種植或養殖客觀證明文件即可認定，若沒有相關證明文件，則由公所到生產地確認是否為申報種植的作物，畜牧業提供化製三聯單、照片等證明文件，以加速認定作業。

    針對農業天然災害低利貸款，自7月14日起至明年7月13日止免息，因丹娜絲颱風申貸的案件，自撥貸日起1年內免息，且毋需認定且免申請，以簡化手續。

    另外也新增漁業3項貸款項目，包括室內養殖管理設施，水產品初級加工、集貨包裝處理設施，以及發電機，同時提高貸款額度。

    農業部次長胡忠一表示，除了天然災害現金救助之外，針對損失未達20%者，也有產業專案輔導補助，協助農漁民災後重建復原。

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