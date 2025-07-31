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    阿里山區雨量驚人 曾文水庫今年首見洩洪等級放水

    阿里山區降雨驚人，曾文水庫今年首見洩洪等級的放水量。（記者吳俊鋒攝）

    阿里山區降雨驚人，曾文水庫今年首見洩洪等級的放水量。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/31 10:29

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕阿里山區昨夜劇烈降雨，已達滿水位的曾文水庫，由於上游逕流一直湧入，持續提高放水量因應，不僅超過洩洪等級，今天凌晨甚至來到每秒3100立方米，創下去年7月下旬「凱米」颱風後的最大紀錄。

    水利署南區水資源分署的觀測，曾文水庫上游昨天累積降雨量高達395.2毫米，是去年7月下旬凱米颱風573.6毫米後的單日最大，相當驚人。

    尤其昨晚9點起，4小時破百毫米，南水分署人員緊盯上游降雨情形，評估入流狀況後，提前增加放水量，整夜滾動檢討，精確調控。

    曾文水庫從今天凌晨0點起，放水量提高到每秒2350立方米，已超過每秒2250立方米的洩洪等級，今年首見。

    由於上游持續降雨，半小時後又加大為每秒2800立方米，超越去年11月初「康芮」颱風的每秒2550立方米。

    凌晨1點起，放水又提高到每秒3100立方米，是去年7月25日凱米颱風每秒4350立方米後的每秒最大量。

    上午10點起，已經調降為每秒1300立方米，因下游河岸水位暴漲，籲請民眾切勿靠近，以策安全，今天到目前為止，曾文水庫集水區的累積降雨也有93.5毫米，仍不能輕忽。

    根據觀測，截至今天上午10點，曾文水庫的水位標高為228.58公尺，與烏山頭水庫的蓄水率都是100%，兩者合計的有效蓄水量近5.46億立方米。

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