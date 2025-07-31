苗縣公館紅棗雨襲裂果 受害面積25％達救助標準

苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，最近進入採收期，受近日大雷雨影響，紅棗裂果嚴重，棗農損失慘重。（記者張勳騰攝）

2025/07/31 10:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，最近進入採收期，受近日大雷雨影響，紅棗裂果嚴重；苗栗縣政府連日來會同農業部農糧署、苗栗農改場等單位，前往紅棗園了解，發現受害面積達25％，苗栗縣政府已協助果農向中央申請農產業天然災害救助，降低棗農損失。

公館鄉紅棗種植面積約80公頃，主要種植在石墻、福基及福星村，為全國唯一的紅棗生產專業區，年產量超過100萬台斤，除鮮果、紅棗乾等產品及所帶來的觀光效益，為公館鄉帶來不少商機。

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公館鄉農會指出，今年春季以來陰雨天日數多，日照不足已影響紅棗的成熟時間，相較往年晚了2、3週。果實成熟期日照不夠，對甜度、脆度等都有影響。而果實成熟期最怕連續降雨，尤其連日大雨，未成熟紅棗果實果膠為非水溶性，不易快速吸水，因接連下雨致水份太多造成果膠吸水膨脹，果皮無法承受而裂開，比例嚴重。

公館鄉長何在鑫、縣議員孫素娥、公館鄉農會總幹事林幼詩等人接獲棗農反映通報苗栗縣政府，苗栗縣政府連日來會同農糧署、苗栗區農改場及公館鄉農會等單位前往果園勘災，發現受損面積初估達25%，已達農產業天然災害救助標準，苗縣府已向中央申請災害救助，減少棗農損失。

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