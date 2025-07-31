雨炸南投！信義台21線爆土石泥流 台16線便道樹倒中斷

南投信義鄉受大雨影響，台21線明德路段土石泥流影響交通。（民眾提供）

2025/07/31 10:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕雨炸南投釀災！信義鄉省道台21線新中橫公路，昨（30日）起受大雨影響，今在市區路段發生土石泥流導致交通受阻，公路局信義工務段派出機具清除土砂，勉強維持單線雙向通行，另在鄉內台16線臨29便道地利路段，則因邊坡樹倒阻斷交通，現也已派出機具前往搶修。

信義工務段指出，西南氣流持續降下大雨，台21線信義鄉明德路段今出現土石泥流影響通行，獲報後已派出機具清除土石，惟邊坡土石泥水持續堆積，以致機具只能儘量清出單線道路，維持單線雙向通行，避免交通中斷。

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另外，台21線在前往信義鄉同富路段，以及魚池鄉武登路段，也有因邊坡大量樹倒阻斷交通，之後經機具緊急搶險後，也已恢復單線雙向通行，台16線臨29便道地利路段，則因樹倒交通中斷，今獲報後已派員搶修，並提醒民眾山區大雨交通不穩，非必要避免上山。

南投信義鄉受大雨影響，台21線明德路段土石泥流影響交通。（民眾提供）

南投信義鄉受大雨影響，台16線臨29便道地利路段，因樹倒導致交通中斷。（記者劉濱銓翻攝）

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