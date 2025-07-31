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    竹北實驗高中U-School實驗教育計畫通過審議 設校再推進

    竹北實驗高中校區規劃示意圖。（新竹縣政府提供）

    竹北實驗高中校區規劃示意圖。（新竹縣政府提供）

    2025/07/31 10:41

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣立竹北實驗高中預計115學年度招生，繼新建校舍於5月開工動土，籌備處提出的U-School實驗教育計畫，近日獲得新竹縣學校型態實驗教育審議會通過；縣府教育局表示，將依照程序報請國教署核定，核定後即可展開後續設校作業。

    教育局長楊郡慈表示，竹北實驗高中為新竹縣高中五方案中新設立的公辦公營實驗教育學校，以U-School為設校主軸，並以4U-Universal（全球視野）、Unite（跨域共創）、Unbound（無界學習）以及Unlock your Potential（發揮潛能）為學校教育目標。

    竹北實驗高中自2024年8月開始籌備，教育局與工作團隊透過向頂尖大學端諮詢請益，與許多教育專業領域人士對話，規劃並提出U-School實驗教育計畫。新竹縣學校型態實驗教育審議會7月27日開會，審查委員期許學校能以學生為中心，尊重學生多元智能，在課程、教學、教材、教法或評量各面向上皆能有妥善的規劃，引導學生適性學習及促進多元教育發展，最終給予實驗教育計畫修正後通過的決議。

    縣長楊文科表示，竹北實驗高中的設立，除了期能吸引在地優秀學子選讀，讓家長也能有多一種教育選擇。感謝籌備處團隊的努力，讓新竹縣高中五方案推動又更往前邁進一大步，並責成教育局持續協助籌備處穩定運作，使115學年度能順利設校。

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