放行美國水產品換關稅？ 林靜儀：不是讓步條件

衛福部次長林靜儀表示，放行美國水產品政策與關稅談判無關。（記者林惠琴攝）

2025/07/31 10:49

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署昨（30日）公布美國水產品「通過系統性查核程序」，未來美國魚類、甲殼、調製魚類等產品，檢附官方證明文件即可輸台，遭質疑是放行水產品換取較佳的美國關稅稅率，但衛福部次長林靜儀今（31日）強調與美國關稅無關、不是讓步條件。

食藥署發布「美國水產品輸入規定」，貿易代碼HS03、1604、1605，也就是「魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物」，「已調製魚類及魚子醬」，以及「調製、冷藏、罐頭蝦及螃蟹」等3大類產品，從8月12日起，逐批檢附美國國家海洋暨大氣總署輸入我國水產品官方證明文件，再向食藥署申請輸入查驗符合規定後，即可輸入。

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不過，在這個敏感的時間點，遭疑此舉是為了換取較佳的美國關稅稅率。對此，林靜儀今日出席立法院社福及衛環委員會表示，這次的水產品是從2018年談論至今的系統性查核機制，主要是方便相關認證，跟關稅無關。

國民黨立委王育敏質詢時則直言，從2018年談到現在，就恰巧在美國關稅稅率出爐前宣布，質疑是否為讓步條件，她也一再向林靜儀追問關稅談判進度、衛福部提供給行政院的參考資訊內容，直言針對美國關稅，我國政府至今不給人民任何訊息，也不向國會透露任何談判細節，就是搞黑箱。

林靜儀指出，她不清楚美國關稅的這些細節，在2018年誰知道今年美國總統是川普且要談判關稅，強調一切遵循科學標準規範，也尊重法律，大家都是為了讓台灣經貿有比較好的發展來一起努力。

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