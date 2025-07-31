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    4縣市超大豪雨！高雄山區2天雨量破千 鄭明典：令人擔心的雨勢

    台中、南投今雨量迅速累積，目前台中市北區、太平軍今累積雨量已破300毫米，南投國姓鄉也已經累積近280毫米雨量。（圖擷自中央氣象署）

    台中、南投今雨量迅速累積，目前台中市北區、太平軍今累積雨量已破300毫米，南投國姓鄉也已經累積近280毫米雨量。（圖擷自中央氣象署）

    2025/07/31 10:17

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受西南氣流影響，台中、南投、嘉義山區、高雄山區、屏東山區發布超大豪雨特報，高雄山區兩日累積雨量破千，前中央氣象局（署）長鄭明典忍不住直言，令人擔心的雨勢。

    中央氣象署在今（31日）上午8點50分持續發布特報，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今（31）日台中市地區、南投縣地區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，彰化縣地區、雲林縣山區及台南市山區有局部豪雨或大豪雨，屏東縣及臺東縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗、雲林至高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

    超大豪雨地區：台中市、南投縣、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。大豪雨地區：彰化縣、雲林縣山區、台南市山區。豪雨特報：屏東縣、台東縣；大雨特報：苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市。

    目前台中市北區、太平軍今累積雨量已破300毫米，南投國姓鄉也已經累積近280毫米雨量；高雄山區2日累積雨量已破千，包含桃源區小關山、區公所、溪南等測站已經觀測到1153.0、1041.5、1032.5毫米的累積雨量。

    前中央氣象局（署）長鄭明典昨晚就已經在臉書上PO雷達回波圖示警「令人擔心的雨勢」，強調要持續關心狀況。

    受西南氣流影響，台中、南投、嘉義山區、高雄山區、屏東山區發布超大豪雨特報。（圖擷自中央氣象署）

    受西南氣流影響，台中、南投、嘉義山區、高雄山區、屏東山區發布超大豪雨特報。（圖擷自中央氣象署）

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