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    新北自強國小足球隊前進日本群馬縣 用笑容與擊掌傳遞國際語言魅力

    新北市自強國小足球隊前進日本群馬縣進行體育交流。（自強國小提供）

    新北市自強國小足球隊前進日本群馬縣進行體育交流。（自強國小提供）

    2025/07/31 10:23

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市自強國小足球隊7月下旬前往日本群馬縣伊勢崎市參加「台湾×伊勢崎市國際足球大会 」，展開為期一週的體育與文化交流活動，自強國小校長張明賢說，孩子們不僅與當地足球隊切磋球技，團隊更拜訪伊勢崎市政府，體驗日本風土民情，為這趟交流之旅寫下精彩篇章。

    張明賢表示，在這次18場賽事中，自強女子隊共獲得了2次循環賽的冠軍，男子隊則獲得第3名，除了球場上的激烈對戰，學生們也有機會深入了解當地文化，師生參訪伊勢崎市政府，受到市府熱情接待，雙方進行友善交流，孩子們也代表學校致贈台灣特色紀念品（鳳梨酥、台灣吊飾），展現自強國小的禮儀與熱忱。

    教練黃義翔說，在足球交流活動中，隊員們與伊勢崎市多所國小足球隊進行交流賽與聯合訓練，比賽過程中，雙方選手都展現出高度熱情與體育精神，不論輸贏，孩子們都在球場上彼此學習、互相鼓勵，並以笑容與擊掌傳遞友誼，展現足球作為國際語言的魅力。

    張明賢表示，這次的交流活動不僅讓孩子們增進足球技術，更培養國際視野與文化包容力，感謝新北市體育局、企業、社區與家長們的支援與鼓勵，讓這段旅程圓滿完成，未來自強國小將持續推動國際交流活動，讓孩子們在學習與運動的旅途中，不斷成長、看見更大的世界。

    新北市自強國小足球隊前進日本群馬縣進行體育交流。（自強國小提供）

    新北市自強國小足球隊前進日本群馬縣進行體育交流。（自強國小提供）

    新北市自強國小足球隊前進日本群馬縣進行體育交流。（自強國小提供）

    新北市自強國小足球隊前進日本群馬縣進行體育交流。（自強國小提供）

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