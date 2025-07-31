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    限定美景！大雨過後 嘉義達娜伊谷夢幻瀑布群驚艷

    嘉義縣達娜伊谷雨後氣勢磅礡的瀑布群。（圖由莊信然提供）

    嘉義縣達娜伊谷雨後氣勢磅礡的瀑布群。（圖由莊信然提供）

    2025/07/31 09:54

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕西南氣流連日發威，這2天雨彈狂炸嘉義縣山區，雨量豐沛處處可見氣勢磅礡的瀑布。阿里山鄉山美村的達娜伊谷生態園區出現瀑布群，在雲霧繚繞襯托下，宛若水墨風景畫，令人神往。阿里山公路78.5公里處旁山壁，也有雨季限定的3層巨瀑，雨量更高，瀑布就更壯觀，讓遊客嘆為觀止。

    山美村生態達人莊信然指出，達娜伊谷群瀑傾瀉的山壁，因昆蟲種類極多，被當地人稱為「蟲蟲山」，每次豪大雨過後，就會出現瀑布群，雨量越多就越磅礡，站在山美大橋、福美吊橋或達娜伊谷生態園區吊橋，就可以清楚看見叢山峻嶺間的瀑布群美景，雨停時，山谷區雲霧繚繞，與瀑布群相映成趣，如同水墨畫洋溢著詩情畫意。

    阿里山公路78.5公里處有3層水流沿路邊山壁以近乎垂直角度落下，這處氣勢驚人的瀑布位於十字路路段的第1、2座明隧道之間，附近有涼亭與停車空間，不趕時間的遊客可以停下來觀賞。

    阿里山公路78.5公里處旁山壁雨季限定的三層瀑布。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路78.5公里處旁山壁雨季限定的三層瀑布。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣達娜伊谷雨後的夢幻瀑布群。（圖由莊信然提供）

    嘉義縣達娜伊谷雨後的夢幻瀑布群。（圖由莊信然提供）

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