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    曾文水庫洩洪創今年新高 下游高灘地農作損失嚴重

    曾文水庫溢洪道3個閘門全開，進行調節性放水。（圖由南市水利局提供）

    曾文水庫溢洪道3個閘門全開，進行調節性放水。（圖由南市水利局提供）

    2025/07/31 09:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕昨天受西南氣流影響，台南、嘉義山區持續降下豪大雨，曾文水庫集水區24小時累積降雨量突破400毫米，經濟部水利署南區水資源分署啟動調節性放水，每秒放流量高達2150噸，創今年新高。受此影響，曾文溪下游高灘地農作損失嚴重，台南市長黃偉哲今天表示，將依循農業天然災害救助通報程序，全力協助農民爭取相關救助。

    南市水利局指出，南市重要水庫曾文與烏山頭庫區水位快速上升，均接近滿水位，南區水資源分署依「水庫操作規線」昨晨開始強化調節性放水，以維護水庫壩體安全。然而高灘地承租農地首當其衝，部分作物遭洪水淹沒，損失尚難以估計。南市府將會同相關單位進行災損查報，協助農民儘速申請災害救助。

    水利局表示，受西南氣流持續影響，大氣環境不穩定，昨日最大總雨量為南化區290.5毫米、楠西區130毫米、白河區95.5毫米，台南地區以山區有較明顯雨勢，晚間雨區擴大至平地，有短時大雨及日雨量為大雨或達豪雨等級機會，平地地區則是大雨或以下等級。

    水利局提醒，請市民提高警覺，水庫洩洪期間遠離河道，如果前往山區應慎防落石、土石流、山洪暴發，低窪地區則需嚴防積淹水。民眾出門前應多加利用「台南水情即時通」App，即時掌握水情、氣象與防災警示資訊，避開危險區域，確保人身安全。

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