為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獨家》竹市出現汞稻疑被「蓋牌」 面積近2千坪需銷毀8000公斤稻穀

    驚！新竹市出現汞稻作，據了解，受污染面積近2千坪，恐需銷毀近8000公斤稻穀。（記者洪美秀攝）

    驚！新竹市出現汞稻作，據了解，受污染面積近2千坪，恐需銷毀近8000公斤稻穀。（記者洪美秀攝）

    2025/07/31 09:26

    〔記者洪美秀／新竹報導〕驚！新竹市近期出現汞稻，面積達近2千坪，需銷毀近8000公斤稻穀。新竹市議員曾資程接獲陳情指竹市出現重金屬汞污染稻作事件，而事件發生已超過10天，但市府環保局及產發處至今未公開揭露資訊、保障農民、守護食安，抨擊市府重蹈福源花生醬黃麴毒素5月已被驗出超標，卻未即刻對市民提出警示，如今出現汞稻作，也疑採蓋牌手法，要求市府應公開相關資訊並追查污染源，且應公開稻穀銷毀及後續對農民稻作補償的相關配套措施。

    對此，市府環保局與產發處都初步證實，已在處理此事及追查污染源，會在適當時間公布相關資訊。

    曾資程說，發生農地疑遭汞污染重大事件，已引起農民恐慌與居民關注，據掌握，受汞污染的稻田經環保局通報並由農政單位檢測，證實受到汞污染，且波及3塊農地、總面積約1940坪，其中一期稻作預估收成約8000公斤（最終數據以主管機關公布為準），另有2塊休耕地種有少量雜糧作物，市府已安排強制收割與銷毀。

    曾資程說，農民在接獲環保局通知後非常惶恐，擔憂污染範圍是否持續擴大、地下水源是否受到波及，更關心未來整治費用如何分攤，整治期間農民的基本權益是否能獲保障。由於汞屬高度毒性重金屬，一旦進入食物鏈，對人體健康將造成長期影響。他要求市府在不影響追查前提下，去識別化公開透明資訊，包括污染源頭調查進度、受污染農地範圍、銷毀農作物的方式與數量等，讓市民了解事件全貌，確保受污染農作物完全不得流入市面，且應啟動污染整治與補償配套機制，釐清整治責任歸屬，避免基層農民無辜承擔環境污染的代價。

    新竹市出現汞稻作，市議員曾資程要求市府應即刻公開相關資訊，確保農民權益及保障食安。（記者洪美秀攝）

    新竹市出現汞稻作，市議員曾資程要求市府應即刻公開相關資訊，確保農民權益及保障食安。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播