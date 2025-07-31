獨家》竹市出現汞稻疑被「蓋牌」 面積近2千坪需銷毀8000公斤稻穀

驚！新竹市出現汞稻作，據了解，受污染面積近2千坪，恐需銷毀近8000公斤稻穀。（記者洪美秀攝）

2025/07/31 09:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕驚！新竹市近期出現汞稻，面積達近2千坪，需銷毀近8000公斤稻穀。新竹市議員曾資程接獲陳情指竹市出現重金屬汞污染稻作事件，而事件發生已超過10天，但市府環保局及產發處至今未公開揭露資訊、保障農民、守護食安，抨擊市府重蹈福源花生醬黃麴毒素5月已被驗出超標，卻未即刻對市民提出警示，如今出現汞稻作，也疑採蓋牌手法，要求市府應公開相關資訊並追查污染源，且應公開稻穀銷毀及後續對農民稻作補償的相關配套措施。

對此，市府環保局與產發處都初步證實，已在處理此事及追查污染源，會在適當時間公布相關資訊。

請繼續往下閱讀...

曾資程說，發生農地疑遭汞污染重大事件，已引起農民恐慌與居民關注，據掌握，受汞污染的稻田經環保局通報並由農政單位檢測，證實受到汞污染，且波及3塊農地、總面積約1940坪，其中一期稻作預估收成約8000公斤（最終數據以主管機關公布為準），另有2塊休耕地種有少量雜糧作物，市府已安排強制收割與銷毀。

曾資程說，農民在接獲環保局通知後非常惶恐，擔憂污染範圍是否持續擴大、地下水源是否受到波及，更關心未來整治費用如何分攤，整治期間農民的基本權益是否能獲保障。由於汞屬高度毒性重金屬，一旦進入食物鏈，對人體健康將造成長期影響。他要求市府在不影響追查前提下，去識別化公開透明資訊，包括污染源頭調查進度、受污染農地範圍、銷毀農作物的方式與數量等，讓市民了解事件全貌，確保受污染農作物完全不得流入市面，且應啟動污染整治與補償配套機制，釐清整治責任歸屬，避免基層農民無辜承擔環境污染的代價。

新竹市出現汞稻作，市議員曾資程要求市府應即刻公開相關資訊，確保農民權益及保障食安。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法