全台單日累積雨量前10名都在高雄山區 陳其邁疾呼「非必要不要前往山區！」

高雄山區豪雨不斷，市長陳其邁提醒「這是非常驚人的雨量，有非常高的致災風險，非必要不要前往山區！」。（圖擷自康裕成臉書，范織欽提供）

2025/07/31 09:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕受西南氣流影響，高雄山區暴雨不斷，全台單日累積雨量前10名測站都在高雄山區，市長陳其邁疾呼「非必要不要前往山區！」

陳其邁表示，這波西南氣流帶來強勁雨勢，從前天到昨天深夜，山區已經降下超大豪雨等級雨量。市府已經撤離土石流紅色警戒、黃色警戒，及大規模坍塌警戒區共2370位居民，昨晚更進一步針對六龜寶來社區345人（非保全戶）進行預防性撤離，總撤離人數達到2715人，都在昨晚9點半全數完成撤離，確保居民安全。

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由於晚間豪雨沒有停歇，陳其邁也分別打給桃源區長杜司偉、那瑪夏區長孔賢傑，關心山區雨勢及災情，請他們務必保持戒備，如有需求，市府將全力投入各種支援。

截至昨晚11點20分，高雄市山區24小時累積雨量多處超過600毫米，其中桃源區小關山更已高達901.5毫米，陳其邁提醒「這是非常驚人的雨量，有非常高的致災風險，非必要不要前往山區！」

目前高市府團隊及區公所都嚴陣以待，希望一切平安，陳其邁昨天白天已前往山區勘災，分別前往六龜的六津橋、高133線0K+500處等處，視察道路搶通等整備進度。

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