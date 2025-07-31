大雨下不停！東勢多戶淹水 豐原東陽路「走山」

豐原區東陽路因走山，交通中斷。（圖由豐原區公所提供）

2025/07/31 09:11

〔記者歐素美／台中報導〕大雨下不停，台中市東勢福隆里、大茅埔地區多戶民宅傳出淹水，豐原區南坑巷出現路基掏空、土石崩落，東陽路也出現「走山」，因土石崩落到路面，致交通中斷，豐原區長洪峰明已趕往現場，台中市養工處已派廠商清理，希望儘快搶通，但目前雨勢仍相當大，影響搶通進度。

台中地區從昨晚雨就下不停，雷聲轟隆，讓許多民眾夜不成眠。其中，東勢區福隆里福成街5至9號共5戶住家，因山洪往下沖，屋前後排水渲洩不及，住家淹到腳踝，區長翁培真一早就前往探視，區公所將運送沙包供住戶堵水；大茅埔地區一早6點多，因雨勢太大，多戶也出現淹水，不過，目前水已退，翁培真也趕往視察了解中。

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另豐原區南坑巷，受大雨影響，分別出現路基掏空及土石崩落，影響用路人安全，民眾向民進黨市議員謝志忠陳情，謝志忠也連絡市府前往處理。

豐原區東陽路則出現「走山」，大量土石滑落路面，造成交通中斷，豐原區長洪峰明一早前往會勘，台中市養工處目前已廠商進行清理，以儘早恢復交通，但大雨影響工程進度，何時可以搶通仍未知。

豐原區南坑巷路基掏空。（圖由謝志忠提供）

東勢福成街受山洪影響，民宅淹水。（圖由東勢區公所提供）

豐原區南坑巷土石崩落。（圖由謝志忠提供）

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