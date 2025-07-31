老饕震驚 高雄超難訂位的預約制餐廳驚傳熄燈

「Marc L³」在高雄Fine dining頗負盛名。（圖擷自Marc L³臉書）

2025/07/31 09:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄超難訂位的預約制餐廳「Marc L³」，驚傳在米其林宣布前熄燈，只營業到8月31日；主廚暨創辦人廖偉廷（Marc）則預告，將以新品牌、全新姿態重新出發。

「Marc L³」曾入選《台北、台中、台南&高雄米其林指南》推薦餐廳，也榮獲世界最佳50餐廳（World's 50 Restaurants）國際飲食品鑑專家推薦，進入50 Best Discovery 名單，是高雄頗負盛名的預約困難店之一。

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開業已有4年的「Marc L³」，昨（30日）晚驚傳將於今年8月31日熄燈，主廚暨創辦人廖偉廷於IG表示「我又任性了，從小到大總是不斷跳脫舒適圈」，Marc L³將於8月31日暫告一段落，8月16日起暫停接受訂位，「我們即將遷移、轉換，迎向一個嶄新的空間，以全新的思維再次相遇」。

由於「Marc L³」在高雄Fine dining（精緻美食）頗負盛名，經常一位難求，消息傳出後也引起業界討論，有人認為可能是股東理念不合而拆夥；也有人指出，這並非首例，北高雄原知名的法餐樂穀LE GOÛT et LE GOÛT，也是歇業後，開設全新品牌Nid.法國餐廳。

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